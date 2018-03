Kuipers op definitieve scheidsrechterslijst voor WK

Het wordt voor Kuipers zijn vierde en laatste eindtoernooi, nadat hij al actief was op de EK's van 2012 en 2016 en het WK van 2014. Net als op die toernooien zijn ook zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra geselecteerd.

Het is geen verrassing dat Kuipers op de lijst staat. "Ik ga ervan uit dat ik naar het WK ga. Als ik zie hoe tevreden de FIFA op dit moment is dan is er geen twijfel", zei Kuipers in januari in een interview met NUsport. De 45-jarige Oldenzaler benadrukte toen ook dat hij na het WK geen groot toernooi meer zal fluiten, al zal hij nog niet stoppen.

Kuipers behoort al jaren tot de internationale top en floot al de Europa League-finale (2013), de Confederations Cup-finale (2013), de Champions League-finale (2014) en de eindstrijd van het WK onder 20 (2017).

Op papier lijkt hij een reëele kans te maken om in Rusland de eindstrijd van het WK aan zijn palmares toe te voegen, zeker omdat het Nederlands elftal zich niet heeft geplaatst.

Brazilië

Vier jaar geleden in Brazilië leek Kuipers de finale te krijgen, maar dat werd gedwarsboomd door Oranje dat verrassend tot de laatste vier kwam. De FIFA-regels schrijven voor dat een arbiter naar huis moet als zijn land de kwartfinales doorkomt.

Niet Kuipers, maar de Italiaan Nicola Rizzoli floot vier jaar geleden de finale tussen Duitsland en Argentinië (1-0). De 46-jarige Rizzoli is inmiddels gestopt, maar met Gianluca Rocchi staat er wel een andere Italiaan op de WK-lijst.

De Duitser Felix Brych, Cüneyt Çakir, de Rus Sergey Karasev, de Pool Szymon Marciniak, de Spanjaard Antonio Miguel Mateu Lahoz, de Serviër Milorad Mazic, de Sloveen Damir Skomina en de Fransman Clement Turpin zijn de andere Europese scheidsrechters die naar Rusland gaan. Voor het eerst sinds het WK van 1938 staat er geen Brit op de lijst.

Eerder deze maand werd al bekend dat de videoscheidsrechter zijn intrede zal doen bij het eindtoernooi in Rusland, nadat de FIFA er afgelopen zomer al mee testte op de Confederations Cup. Het is nog niet bekend welke scheidsrechters als video-arbiter mogen afreizen.

Het WK begint op 14 juni (18.00 uur) met de wedstrijd tussen gastland Rusland en Saoedi-Arabië in het Luzhniki Stadion in Moskou. Op 15 juli is de eindstrijd en ook dat duel wordt in het Luzhniki Stadion gespeeld.