Voorzitter PAOK voor drie jaar geschorst na betreden veld met pistool

De tuchtcommissie van de Super League, de hoogste competitie in Griekenland, gaf Savvidis donderdag ook een boete van 100.000 euro.

Savvidis, oud-politicus in Rusland en nauw bevriend met Vladimir Poetin, was woest nadat de scheidsrechter een doelpunt van PAOK had afgekeurd vanwege vermeend buitenspel. Het duel werd daarop gestaakt. Opvallend genoeg zette de arbiter het doelpunt wél op het wedstrijdformulier (1-0).

Het zoveelste incident in de Super League was voor de Griekse regering aanleiding om de competitie tijdelijk stil te leggen. Komend weekeinde wordt er weer gevoetbald, al ontstonden woensdag direct rellen met fans van Olympiakos Piraeus nadat de overheid groen licht had gegeven om verder te gaan met de competitie.

Topscheidsrechter

De tuchtcommissie zette PAOK-AEK om in een reglementaire 0-3 voor de club uit Athene. PAOK kreeg ook drie punten in mindering, waardoor de titelkansen ineens bijna zijn verkeken. De club uit Thessaloniki zakt naar de derde plek, achter AEK en titelverdediger Olympiakos.

Volgend seizoen begint PAOK met twee punten in de min. De club moet ook drie wedstrijden zonder publiek spelen en een boete van 63.000 euro betalen.

Directeur Lubos Michel, een voormalig topscheidsrechter uit Slowakije, werd voor negentig dagen geschorst en kreeg een boete van 15.000 euro.