'Afellay voor rest van seizoen uit selectie gezet bij Stoke City'

Volgens The Telegraph heeft de 31-jarige middenvelder te horen gekregen dat hij niet meer welkom is bij de club. Hij krijgt zijn salaris, naar verluidt ruim 30.000 euro per week, wel gewoon doorbetaald, aldus de krant.

Lambert zou ontevreden zijn met de houding en de inzet van Afellay, die bij Stoke over een contract tot medio 2019 beschikt. De verwachting is dat de spelmaker, die al weken niet bij de selectie zat en dit seizoen slechts acht officiële duels speelde, komende zomer transfervrij vertrekt.

Afellay debuteerde in 2004 als prof namens PSV en vertrok in de zomer van 2011 naar FC Barcelona, waar hij mede door blessureleed geen vaste waarde werd. De Utrechter werd uitgeleend aan Schalke 04 en Olympiakos voordat hij ruim tweeënhalf jaar geleden in de Premier League neerstreek.

Sinds zijn komst in het Britannia Stadium speelde Afellay 55 officiële duels, waarin hij drie keer scoorde. Bij het Nederlands elftal staat de teller voor de spelmaker op 53 interlands (zeven treffers). Zijn laatste wedstrijd in Oranje dateert van 29 maart 2016, toen Engeland met 1-2 werd verslagen op Wembley.

Pieters

Het is de tweede keer in korte tijd dat een Nederlander in opspraak raakt bij Stoke. Vorige week kreeg linksback Erik Pieters een boete van zo'n 80.000 euro nadat hij op de avond voor de wedstrijd tegen Everton (1-2 verlies) was gesignaleerd in een discotheek in Manchester.

De 29-jarige Pieters - die achttien interlands voor Oranje speelde, waarvan de laatste in 2014 - behoort wel weer tot de selectie voor de uitwedstrijd zondag tegen Arsenal.

Het Stoke van manager Lambert strijdt volop tegen degradatie uit de Premier League. De 'Potters' bezetten met nog zeven wedstrijden te gaan de voorlaatste plaats. De wedstrijd tegen Arsenal in het Emirates Stadium in Londen begint zondag om 14.30 uur.

