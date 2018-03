Van de Sanden ten koste van Martens naar halve finales Champions League

De Fransen zegevierden in de retun in Spanje met 0-1, nadat vorige week donderdag de heenwedstrijd in eigen huis ook al met 2-1 was gewonnen.

Eugenie Le Sommer kroonde zich in het Mini Estadi tot matchwinner door in de 62e minuut het einige doelpunt van de wedstrijd voor haar rekening te nemen.

Van de Sanden moest genoegen nemen met een invalbeurt van slechts zes minuten. Martens stond wel gewoon aan de aftrap.

Van de Sanden was vorige week nog belangrijk voor haar ploeg door voor de assist bij de winnende treffer van Ada Hegerberg te zorgen.

Olympique Lyon is de titelverdediger in de Champions League en maakt ook dit seizoen veel indruk in Europa. De ploeg van trainer Reynald Pedros zette in de achtste finales FC BIIK-Kazygurt met 0-7 en 9-0 opzij.

Olympique Lyon neemt het voor een plek in de eindstrijd op tegen Manchester City, dat in haar kwartfinale met 2-0 en 3-5 te sterk was voor Linkopings.