Goossens rest van dit seizoen niet speelgerechtigd voor ADO

Aangezien Goossens voordat hij naar Den Haag kwam voetbalde bij Chicago Fire had ADO documenten van de Amerikaanse bond nodig. Die kwamen pas met vertraging binnen.

Goossens contract in Amerika liep eind vorig jaar af, waarna hij zich op 19 februari in het Cars Jeans Stadion meldde voor een proefperiode.

De voormalig jeugdinternational deed de technische staf van ADO Den Haag overtuigen van zijn kwaliteiten en kreeg op 9 maart een contract tot de zomer van 2019 voorgeschoteld.

Goossens heeft wel toestemming om tot de zomer in oefenduels in actie te komen voor de ploeg van trainer Alfons Groenendijk.

Van As

Manager voetbalzaken Jeffrey van As van ADO Den Haag noemt de situatie spijtig, maar wilde geen risico lopen met het aantrekken van Goossens.

"We waren bekend met de deadline, maar voor ons was de fysieke gesteldheid van John prioriteit. Dat zag er goed uit. We wilden het alleen wel met testen onderbouwen. Die namen de nodige tijd in beslag. Toen we overtuigd waren van zijn fitheid was de tijd voor het afhandelen van de formaliteiten kort", zegt hij.

"Als dan de ontvangst van documenten vanuit de Verenigde Staten vertraging oploopt, ben je dus te laat. Maar we hebben het risico bewust genomen. Zeker ook omdat wij John zien als een versterking voor het komend seizoen. Het meespelen in wedstrijden dit seizoen was een bonus geweest."

Goossens begrijpt maar al te goed dat ADO Den Haag hem wat langer wilde testen en neemt niemand binnen de club dan ook iets kwalijk.

"Ik had tenslotte een tijd niet gespeeld. Als er daarna een vertraging optreedt, ben je geklopt. Het is niet anders. Ik ga nu wat oefenwedstrijden met de beloften spelen en ervoor zorgen dat ik volgend seizoen er volledig klaar voor ben."