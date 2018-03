Doelman Castro vertrekt komende zomer transfervrij bij Heracles

Castro kwam in de zomer van 2014 transfervrij over van MVV Maastricht en speelde sindsdien 121 officiƫle wedstrijden voor Heracles Almelo.

De Belg leek afgelopen zomer nog op weg naar AA Gent, maar die overgang ketste op het allerlaatste moment om onduidelijke redenen af.

Heracles Almelo neemt naast van Castro ook afscheid van Daryl van Mieghem en Jaroslav Navratil, die ook allebei einde contract lopen.

De huidige nummer negen van de Eredivisie gaat wel door met Niels Leemhuis. De optie in zijn contract is gelicht. Heracles Almelo hoopt ook tot een akkoord te komen over contractverlenging met Peter van Ooijen.

ADO Den Haag

ADO Den Haag hoopt op zijn beurt Aaron Meijers en Tom Beugelsdijk binnenboord te houden. Beide verdedigers beschikken over een aflopende verbintenis.

"Ik heb het gevoel dat zij openstaan voor een langer verblijf in Den Haag. Met Aaron heb ik het zelfs voorzichtig al gehad over de periode na zijn loopbaan. Dat geeft aan dat het gevoel goed is", aldus Jeffrey van As, manager voetbalzaken van ADO Den Haag.

Er is minder duidelijkheid over de toekomst van andere spelers met een contract tot 1 juli. Edouard Duplan, Trevor David en Tim Coremans gaan binnenkort met de directie om tafel om te kijken of zij verder kunnen bij ADO Den Haag.

Voor Ricardo Kishna geldt hetzelfde. De aanvaller kwam vorig jaar op huurbasis over van Lazio Roma, maar liep in september een zware knieblessure op en wacht nog een maandenlange revalidatie.