Feyenoord bereikt akkoord met Vente over contractverlenging

Vente debuteerde in september in het eerste elftal in de met 0-4 verloren thuiswedstrijd tegen Manchester City in de Champions League.

De jeugdinternational maakte in december in het met 0-7 gewonnen uitduel met Sparta Rotterdam zijn eerste doelpunt in de Eredivisie.

Vente kwam vooralsnog tot negen officiële optredens voor Feyenoord en stond daarin in totaal 385 minuten binnen de lijnen.

Van Geel

Technisch directeur Martin van Geel is blij dat Vente zijn handtekening heeft gezet onder een nieuwe verbintenis en voorspelt hem een mooie toekomst.

"Vente heeft laten zien dat hij een grote ontwikkeling doormaakt en we geloven dat er nog veel meer in zit voor hem. Daar heeft hij de motivatie en de kwaliteiten voor", zegt hij op de website van Feyenoord.

Vente kan op zijn beurt zijn geluk niet op dat hij ook de komende jaren in het shirt van Feyenoord mag voetballen en kan niet wachten op zijn definitieve doorbraak.

"Ik heb de afgelopen periode goede gesprekken gehad met Van Geel. Daaruit bleek dat Feyenoord veel vertrouwen in mij heeft. Dat geeft mij dus ook vertrouwen om zo door te gaan. Op dit moment ziet de club mij als tweede spits", geeft hij op de website van het zaakwaarnemersbureau Wasserman te kennen.