Bondscoach Löw hekelt 'fout op fout' bij Duitsland na zeldzaam verlies

"We stapelden fout op fout en maakten het Brazilië zo wel erg eenvoudig. Vooral in de eerste helft miste ik de wil om de bal te veroveren. Iedere speler in mijn elftal kan veel beter", aldus Löw in het Olympiastadion in Berlijn.

Een rake kopbal van Gabriel Jesus na 38 minuten was genoeg voor Brazilië om af te rekenen met Duitsland, waardoor de 'Goddelijke Kanaries' revanche namen voor de afgang in de halve finale van het WK 2014. Toen bleek de latere wereldkampioen Duitsland met liefst 7-1 te sterk.

Brazilië maakte eveneens een einde aan de ongeslagen reeks van Duitsland, dat in de halve finale van het EK 2016 tegen gastheer Frankrijk (0-2) voor het laatst onderuit ging en sindsdien 22 wedstrijden op rij niet verloor.

Löw maakt zich ondanks de zeldzame nederlaag geen grote zorgen. "Ik heb veel jonge jongens laten spelen vandaag en zij gaan hier veel van leren. We wisten dat Brazilië extra gemotiveerd aan deze wedstrijd zou beginnen en wij hadden simpelweg niet onze dag."

Goed genoeg

Toni Kroos ziet het eerste verlies van Duitsland sinds 7 juli 2016 als een wake-up call. De middenvelder van Real Madrid denkt dat het Duitse elftal op dit moment mogelijk wordt overgewaardeerd.

"We hebben kunnen zien dat we niet zo goed zijn als mensen ons willen laten geloven of als sommige spelers denken. Misschien is het wel goed om te zien dat er nog genoeg ruimte is voor verbetering."

Ilkay Gündogan sloot zich aan bij Kroos. "We hebben het Brazilië veel te makkelijk gemaakt door veelvuldig de bal te verliezen en daarmee tegenaanvallen in te leiden. Er valt nog heel veel te verbeteren."

Duitsland speelt in aanloop naar het WK van komende zomer in Rusland nog twee oefenwedstrijden. De ploeg van Löw gaat op 2 juni op bezoek bij Oostenrijk en zes dagen later is Saudi-Arabië de tegenstander in Duitsland, dat in de groepsfase van het WK is ingedeeld bij Mexico, Zweden en Zuid-Korea.