Van Marwijk ziet dat Australië op goede weg is richting WK

"We weten dat Colombia een van de beste teams ter wereld is", aldus Van Marwijk na afloop van het duel in Londen. "We zagen ze vrijdag in en tegen Frankrijk met 3-2 winnen, dan ben je een goed team. Ik denk dat we met een goed plan gespeeld hebben. Dit is het begin van hoe we uiteindelijk willen gaan spelen op het WK."

Dat Australië in Londen beter voor de dag kwam dan tegen Noorwegen, had volgens de Nederlandse bondscoach te maken met de voorbereiding.

"Voor het duel met de Noren hebben we maar één normale training gehad. Nu kennen we elkaar een paar dagen langer en hebben we meer getraind. De spelers beginnen beter te begrijpen hoe we willen spelen."

Penalty

Van Marwijk benadrukt dat het spel nog wel moet verbeteren voor het WK van komende zomer in Rusland. "Dit is in ieder geval een goede start. In de eerste helft zag je dat we speelden op een manier die goed bij de spelers past en ook bij mij als coach."

De oud-bondscoach van Oranje was blij dat de debuterende keeper Danny Vukovic, die in de rust Feyenoord-doelman Brad Jones verving, in de tweede helft een penalty stopte.

"We hebben de laatste dagen op penalty's getraind. Ik zei net al tegen hem dat hij die strafschop vast opzettelijk had veroorzaakt", lachte Van Marwijk.