Uitblinker Isco is blij dat Spaanse bondscoach wél in hem gelooft

Bij Real Madrid kan Isco niet op een basisplaats rekenen onder trainer Zinedine Zidane. "De bondscoach geeft mij gelukkig vertrouwen", zei de middenvelder na de winst op Argentinië. "Hij gelooft in mij. Misschien is dat bij Real wel anders."

Bondscoach Julen Lopetegui van Spanje was lovend over Isco. "Ik ben echt enorm onder de indruk van zijn spel", zei hij. "Of we nu kandidaat zijn om wereldkampioen te worden? Nou, het was maar een oefenwedstrijd."

Diego Costa, de spits van Spanje, vond zijn bondscoach een tikkeltje te bescheiden. "Als je kijkt naar onze spelers, dan kan je moeilijk zeggen dat we geen kans op de wereldtitel hebben."

Sampaoli

De Argentijnse bondscoach Jorge Sampaoli was na afloop van de zware nederlaag erg boos over de prestaties van zijn ploeg.

"Dit was een pak slaag en dat mag ons nooit gebeuren, zeker niet op het WK van komende zomer. Deze wedstrijd gaat zeker consequenties hebben."

Sampaoli wilde nog niet zeggen wat die consequenties precies zijn. "Ik moet de wedstrijd goed analyseren en dan beslissingen nemen, maar eerst moet ik mijn emoties controleren."

De 58-jarige Argentijn, die Ajacied Nicolas Tagliafico de hele wedstrijd liet spelen, had niet verwacht dat Spanje zo aanvallend zou spelen. "Dit resultaat maakt duidelijk dat we nog heel goed na moeten denken over wie we meenemen naar Rusland."