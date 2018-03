Langeler geeft Jong Oranje compliment voor winst op 'verschrikkelijk veld'

"Het veld was verschrikkelijk en absoluut niet internationaal voetbal-waardig. Een afgevaardigde van de UEFA had maandag het veld moeten controleren, maar die was er gewoon niet. Een gemiddelde amateurclub in Nederland heeft een beter veld", aldus Langeler tegenover FOX Sports.

Ook de scheidsrechter was volgens Langeler niet van hoog niveau. "We hadden een arbitraal trio uit de Faeröer Eilanden dat nauwelijks het belang van de wedstrijd kende. Andorra deed alles om ons te intimideren, wat overigens hun goed recht is."

Dat Jong Oranje dat allemaal overwon en door een doelpunt uit een vrije trap van Arnaut Groeneveld de overwinning pakte, stemde de bondscoach toch tevreden.

"Ik heb die jongens een compliment gemaakt. Al deze dingen hebben we overwonnen en we hebben er zelf eentje binnengeschoten. Dan is het boek sluiten en niet meer aan terugdenken. We hebben een w'tje staan en drie punten."

Thomas Ouwejan viel na 65 minuten uit bij Jong Oranje nadat hij de bal hard tegen zijn hoofd had gekregen. "Hij lijkt een hersenschudding te hebben", zei Langeler. "Hij wist gelukkig nog wat de stand was, hopelijk valt het mee. Het was even enorm schrikken, zeker toen hij met een brancard van het veld gedragen werd."

Kluivert

Langeler moest het tegen Andorra zonder Justin Kluivert en Guus Til doen, die voor het eerst bij het grote Oranje zaten. "Daar had ik nul moeite mee. Dat is alleen maar goed voor die jongens."

De oud-trainer van PEC Zwolle hoopt wel over een zo'n sterk mogelijke selectie te beschikken als de ploeg in september op bezoek gaat bij koploper Engeland en daarna Schotland ontvangt.

"Als wij als Nederland ons willen plaatsen voor het EK van komende zomer dan is dat wel nodig. Dat zal in goed overleg met bondscoach Ronald Koeman gebeuren en wordt geen probleem."

Jong Oranje staat na zes duels tweede op vijf punten van koploper Engeland. Alleen de negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2019 in Italië. De vier beste nummers twee mogen play-offs spelen.

De Engelse talenten wonnen dinsdag met 2-1 van Jong Oekraïne, dat derde staat in groep 4.