Brazilië neemt revanche en maakt einde aan ongeslagen reeks Duitsland

Gabriel Jesus maakte in het Olympiastadion van Berlijn een einde aan de indrukwekkende reeks van de Duitsers. De 'Mannschaft' bleef tot dinsdag in 22 opeenvolgende interlands ongeslagen.

De Brazilianen namen met de oefenzege revanche voor de halve eindstrijd van het WK van 2014. De gastheer ging toen voor eigen publiek bijzonder pijnlijk af tegen de latere kampioen: 7-1.

Een kopbal van Gabriel Jesus bleek doelman Kevin Trapp dinsdag te machtig. Hij kon er nog wel zijn handen tegen krijgen, maar niet verhinderen dat de Manchester City-spits zich tot matchwinner liet kronen in de Duitse hoofdstad.

Frankrijk

Kylian Mbappé was in Sint-Petersburg de grote man aan Franse zijde. De 19-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain opende in de veertigste minuut de score en stelde zeven minuut voor tijd met zijn tweede treffer van de avond de zege veilig.

Paul Pogba was de maker van het tweede Franse doelpunt. De middenvelder van Manchester United was voor het eerst trefzeker sinds november vorig jaar. In de 68e minuut deed Fedor Smolov nog wel iets terug, maar verder dan de treffer van de oud-Feyenoorder kwam Rusland niet.

Met de winst herstelde Frankrijk zich van de nederlaag van vorige week tegen Colombia (2-3). De Russen moesten in de voorbereiding op 'hun' WK opnieuw een nederlaag incasseren. Vrijdag won Brazilië al met 3-0.

Schöne

Denemarken en Chili kwamen niet tot scoren in Aalborg (0-0). Ajacied Lasse Schöne was de enige Eredivisiespeler die een basisplaats had gekregen bij het thuisland. Feyenoord-spits Nicolas Jörgensen kwam niet van de bank, terwijl er wel speeltijd was voor oude bekenden Christian Eriksen, Nicolas Boilesen en Viktor Fischer.

Alireza Jahanbakhsh boekte met Iran een oefenzege op Algerije (2-1). De rechtsbuiten van AZ werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald door bondscoach Carlos Queiroz. Reza Ghoochannejhad (sc Heerenveen) bleef negentig minuten op de bank in het Oostenrijkse Graz.

Zwitserland kende geen enkele moeite met een andere WK-ganger, Panama. Zes verschillende doelpuntenmakers zorgden voor een 6-0 eindstand in Luzern. Tunesië won met 1-0 van Costa Rica, Egypte verloor met 0-1 van Griekenland en Senegal speelde doelpuntloos gelijk tegen Bosnië-Herzegovina (0-0).