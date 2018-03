Jong Oranje blijft op EK-koers met nipte zege op Andorrees knollenveld

Arnaut Groeneveld maakte de enige treffer van de wedstrijd. De NEC-aanvaller schoot vlak voor rust een vrije trap op fraaie wijze binnen in Estadio Comunal.

In oktober werd Jong Andorra in Doetinchem met 8-0 nog overtuigend opzijgezet door de ploeg van bondscoach Art Langeler.

Bij de tweede ontmoeting, in Andorra, was geen moment sprake van goed voetbal. De grasmat maakte fatsoenlijke aanvallen onmogelijk en de Nederlandse beloften konden het kwaliteitsverschil dan ook nauwelijks tot uitdrukking brengen.

Hobbelig

In de eerste helft dreigde Jong Oranje zelfs even op achterstand te komen. Een Andorrese aanvaller verscheen plotseling oog in oog met doelman Justin Bijlow, maar de bal stuitte op op het hobbelige veld en daardoor kon de Feyenoord-keeper redding brengen op een matige inzet.

In de 41e minuut was het aan de overkant wel raak. Na een overtreding op aanvoerder Bart Ramselaar mocht Groeneveld vanaf een meter of twintig aanleggen en de linksbuiten krulde de bal bijzonder knap in de kruising. Afgelopen donderdag scoorde de NEC'er ook al bij zijn debuut voor Jong Oranje. Hij maakte toen de enige Nederlandse goal in een oefeninterland tegen België (1-4).

Na de rust kreeg alleen Steven Bergwijn nog een grote kans, maar de PSV-spits miste van dichtbij. De drie punten kwamen echter geen moment meer in gevaar, al was er toch nog een flinke tegenvaller voor Jong Oranje.

Thomas Ouwejan viel na 65 minuten namelijk uit nadat hij de bal hard tegen zijn hoofd had gekregen. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe ernstig de blessure van de AZ-linksback, die door Justin Hoogma vervangen werd, is.

Tweede

Jong Oranje staat na zes duels tweede achter koploper Engeland. Alleen de negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2019 in Italië. De vier beste nummers twee mogen play-offs spelen.

De Engelse talenten wonnen dinsdag met 2-1 van Jong Oekraïne, dat derde staat in groep 4. De Britten krijgen in september bezoek van Nederland, dat vijf punten minder verzamelde.