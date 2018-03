Jordi Cruijff vertrekt na dit seizoen als trainer Maccabi Tel Aviv

Dat maakte de 44-jarige Cruijff dinsdag bekend op een persconferentie. De negenvoudig international van Oranje trad in april 2012 als technisch directeur in dienst bij Maccabi.

"Ik dacht dat ik hier maar een paar jaar zou blijven, maar het werden er uiteindelijk zes. Ik ga deze club ontzettend missen, deze periode is een heel belangrijk hoofdstuk in mijn leven geworden", vertelde Cruijff.

Na ruim vijf seizoenen als technisch directeur werd Cruijff in de zomer van vorig jaar als trainer aangesteld door de Israëlische grootmacht. In zijn eerdere functie haalde hij onder anderen Peter Bosz naar Tel Aviv.

Maccabi staat momenteel derde in de Ligat Ha'Al en is nog in de race voor het kampioenschap. "We richten ons nu op de resterende negen duels, want ik wil mijn tijd hier goed afsluiten", aldus Cruijff.