Jordi Cruijff vertrekt na dit seizoen als trainer Maccabi Tel Aviv

Dat maakte de 44-jarige Cruijff dinsdag bekend op een persconferentie. De negenvoudig international van Oranje trad in april 2012 als technisch directeur in dienst bij Maccabi.

"Ik dacht dat ik hier maar een paar jaar zou blijven, maar het werden er uiteindelijk zes. Ik ga deze club ontzettend missen, deze periode is een heel belangrijk hoofdstuk in mijn leven geworden", vertelde Cruijff.

Na vijf jaar als technisch directeur werd Cruijff afgelopen zomer als trainer aangesteld door de Israëlische grootmacht. Maccabi staat momenteel derde in de Ligat Ha'Al en is nog in de race voor het kampioenschap. "We richten ons nu op de resterende negen duels, want ik wil mijn tijd hier goed afsluiten."

Cruijff was nog nooit eerder als hoofdtrainer actief. Voor zijn komst naar Maccabi werkte hij als technisch directeur bij het Cypriotische AEK Larnaca.

Bosz

Bij Maccabi haalde hij onder anderen Peter Bosz en Shota Arveladze als coach naar Tel Aviv. Ook voor Oscar Garcia, Paulo Sousa, Pako Ayestaran en Slavisa Jokanovic was de Israëlische club een springplank. Na het vertrek van Lito Vidigal ging Cruijff zelf voor de groep staan.

"Ik wil heel veel mensen bedanken", aldus Cruijff, die drie landskampioenschappen vierde en in het seizoen 2015/2016 de groepsfase van de Champions League bereikte met Maccabi. "Ik ben alle stafleden en spelers die bijdroegen aan die successen dank verschuldigd."

"Maar de voorzitter en ik hebben hier al vaker over gesproken en dit is het ideale moment om mijn vertrek aan te kondigen. De club heeft nu twee tot drie maanden de tijd om een nieuwe trainer aan te stellen."

Cruijff en Bosz in 2016

Nieuwe weg

Voorzitter Mitchell Goldhar gaat Cruijff niet alleen als trainer missen, maar ook als persoon. "We zijn in de voorbije jaren goede vrienden geworden", zei de Canadese zakenman. "Maar aan alle mooi dingen komt een eind. We hadden allebei het idee dat het na dit seizoen een goed moment is een nieuwe weg in te slaan."

In zijn eerste seizoen als trainer slaagde Cruijff er niet in de groepsfase van de Europa League te overleven. De Israëliërs, die wel vier voorrondes overleefden, werden laatste in een poule met Villarreal, Astana en Slavia Praag.

Na een tweede plek in de reguliere competitie is Maccabi Tel Aviv nog wel actief in de 'kampioensgroep', waarin de zes bovenste ploegen strijden om de landstitel.