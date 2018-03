Miedema, Van de Donk en Dekker terug in selectie Oranjevrouwen

Het drietal moest onlangs de Algarve Cup aan zich voorbij laten gaan wegens blessures, maar is inmiddels volledig fit verklaard.

Nederland en Zweden werden gezamenlijk uitgeroepen tot winnaar van het prestigieuze toernooi in Portugal, doordat de finale tussen beide landen vanwege hevige regenval werd afgelast.

Oranje hervat op vrijdag 6 april de WK-kwalificatiecampagne met een thuisduel met Noord-Ierland en speelt vier dagen later op dinsdag 10 april in en tegen Ierland.

Toeschouwersrecord

De confrontatie tegen Noord-Ierland wordt afgewerkt in het Philips Stadion in Eindhoven, waardoor een toeschouwersrecord lonkt.

De best bezochte vrouwenwedstrijd ooit in Nederland is de EK-finale in augustus vorig jaar tussen Nederland en Denemarken (4-2). In de uitverkochte Grolsch Veste zaten destijds 28.182 supporters.

Het Philips Stadion heeft een capaciteit van 35.000. Nooit eerder speelden de Oranjevrouwen in eigen land in zo'n groot stadion.

Koppositie

Nederland kruiste eerder in deze WK-kwalificatiereeks al de degens met Ierland en kwam toen in Nijmegen niet verder dan een teleurstellend doelpuntloos gelijkspel (0-0).

Oranje gaat desondanks met zeven punten uit drie duels aan kop in groep 3, gevolgd door Ierland met eveneens zeven punten, Noorwegen met zes punten, Noord-Ierland met drie punten, en het nog puntloze Slowakije.

De groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK van volgend jaar in Frankrijk. De vier beste nummers twee strijden in de play-offs om het laatste ticket.