UEFA versoepelt regels bij transfers in winterstop

Daarmee versoepelt de Europese voetbalbond de regels, want tot nu toe mocht een speler niet voor twee clubs in één seizoen in hetzelfde Europese bekertoernooi uitkomen.

Zo kan FC Barcelona daarom dit seizoen in de knock-outfase van de Champions League geen beroep doen op winteraankoop Philippe Coutinho, omdat de Braziliaan in de groepsfase al actief was voor Liverpool.

Manchester United mocht in de achtste finales van de Champions League overigens weer wél Alexis Sanchez inzetten, omdat de Chileen voor de winter een niveau lager in de Europa League speelde voor Arsenal.

23 spelers

De UEFA voert vanaf komend seizoen meer wijzigingen door in de Europese toernooien. Zo mogen de wedstrijdselecties van de clubs die de wedstrijd om de Europese Super Cup spelen en in de finales van de Champions League of Europa League staan uit 23 spelers bestaan, vijf meer dan normaal.

De voetbalbond geeft de clubs naar eigen zeggen zo meer flexibiliteit voor de "belangrijkste wedstrijd van het seizoen". Als het in de knock-outfase op een verlenging aankomt, krijgen de trainers de mogelijkheid een vierde wissel door te voeren in hun team.

Eerder werd al bekend dat de aanvangstijdstippen van de wedstrijden veranderen. In de Champions League wordt tijdens de groepsfase om 18.55 en 21.00 uur afgetrapt. In de knock-outfase is 21.00 uur de vaste begintijd. Bij de Europa League is dat vanaf de kwartfinales.