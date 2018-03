Van Gaal: 'Koeman leidt Nederlands voetbal naar mooie toekomst'

Het Nederlands elftal begon vrijdag nog moeizaam aan de periode onder Koeman met een 0-1 nederlaag tegen Engeland, maar verraste maandagavond door Europees kampioen Portugal met 0-3 opzij te zetten.

"Met Koeman hebben we nu een bondscoach die het Nederlandse voetbal naar een mooie toekomst zal leiden", zegt Van Gaal tegen het Duitse Bild.

De oud-trainer van onder meer Ajax, FC Barcelona, Bayern München en Manchester United had Oranje zelf twee keer onder zijn hoede en leidde de nationale ploeg vier jaar geleden naar een knappe derde plaats op het WK. Oranje lijkt momenteel ver van dat niveau verwijderd, maar dat valt volgens Van Gaal wel mee.

"De toekomst van het Nederlandse voetbal is niet zo somber als velen op dit moment denken. We hebben goede coaches en spelers. Ik zie veel talenten die snel doorbreken", zegt hij.

"Het is alleen niet normaal dat een bond binnen twee jaar drie keer van coach wisselt. Met slechts acht wedstrijden in een jaar is dat vervelend. Dat werkt niet."

Ajax

Van Gaal en Koeman leefden de laatste jaren op gespannen voet met elkaar. In 2004 kwamen ze in hun gezamenlijke tijd bij Ajax - toen Koeman hoofdtrainer was en Van Gaal de functie van technisch directeur bekleedde - in botsing met elkaar.

Bij zijn persconferentie in Zeist liet Koeman eerder deze maand echter weten dat beiden weer met elkaar praten en dat hij Van Gaal zelfs had gebeld om informatie in te winnen voor zijn periode als bondscoach van het Nederlands elftal.

De 66-jarige Van Gaal werd in mei vorig jaar ontslagen als manager van United. Dat betekende zijn laatste klus als trainer, al zette hij de deur wel op een kier voor een terugkeer.

Over twee maanden staan de twee volgende interlands voor Koeman en Oranje op het programma, wanneer uitduels met Slowakije (31 mei) en Italië (4 juni) worden afgewerkt. Ruim vier maanden daarna is België de tegenstander in een vriendschappelijk duel.