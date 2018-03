De Ligt blijft bescheiden na hoofdrol bij oefenzege op Portugal

"Volgens mij heb ik net als afgelopen vrijdag tegen Engeland wel prima gespeeld, maar twee wedstrijden zeggen nog niets", aldus De Ligt in de catacomben van het Stade de Genève in Zwitserland.

"Ik denk dat ik het over een langere periode moet laten zien. Hier vallen nog niet heel veel conclusies uit te trekken."

Toch waren de Nederlandse en buitenlandse media vol lof over De Ligt, met name omdat hij ogenschijnlijk weinig moeite had om sterspeler Cristiano Ronaldo, al vijf keer uitgeroepen tot beste voetballer van de wereld, af te stoppen.

"Ik denk dat ik me goed staande heb gehouden tegen Ronaldo", zei de geboren Leiderdorper. "Hij heeft niet gescoord. Het was geen lekkere wedstrijd voor hem. Nee, ik heb geen shirtje met hem geruild. Er waren geloof ik al zeven spelers voor me."

Barcelona

Het zou zomaar kunnen dat De Ligt en Ronaldo volgend seizoen tegenover elkaar staan in de Primera Division. Naar verluidt heeft FC Barcelona namelijk verregaande interesse in de talentvolle mandekker.

"Ik heb het ook gelezen", lachte de hoofdrolspeler zelf. "Het was volgens de media niet Nederland tegen Portugal, maar De Ligt tegen Portugal en Ronaldo."

De Ligt is echter van mening dat hij nog niet is uitgeleerd bij Ajax en sluit een langer verblijf in Amsterdam dus bij voorbaat zeker niet uit.

"Ik denk dat ik nog genoeg dingen aan mijn spel kan verbeteren in de Eredivisie. Maar natuurlijk is het lekker als je iedere week van deze wedstrijden speelt. Of wekelijks op hoog niveau spelen het beste voor me is? Dat denk ik wel, maar dan is het ook belangrijk dat ik iedere week mag spelen."

Eerst is De Ligt van plan om nog even te genieten van zijn assists tegen Portugal, iets wat hem nog niet vaak is overkomen in zijn nog prille loopbaan.

"Bij de goal van Ryan Babel leek ik wel een rechtsbuiten", doelde hij op zijn snoeiharde voorzet. "En even later kon ik de bal goed terugkoppen op Virgil van Dijk. Dat was ook wel lekker. We wisten dat we dit konden. Maar het is wel lekker dat we het ook hebben laten zien."