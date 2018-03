Kluivert enorm trots dat hij met Oranje-debuut in voetsporen vader treedt

De aanvaller van Ajax viel in de 78e minuut samen met mede-debutant Guus Til in en is de tiende Oranje-international in de historie die in navolging van zijn vader in het Nederlands elftal speelt.

"Natuurlijk is dit speciaal. Toen ik langs het veld stond om op Memphis Depay te wachten, had ik echt kriebels in mijn buik. Ik zal deze dag altijd koesteren", zegt de 18-jarige Kluivert.

De vleugelspeler had in de slotfase de kans om zijn debuut op te luisteren met een assist, maar hij kreeg de bal net niet bij de geheel vrijstaande Til. "Natuurlijk is het jammer dat ik Til niet kon aanspelen, maar het is zo speciaal voor me dat ik nu voor mijn land ben uitgekomen. Ja, net als mijn vader. Die zal ook wel trots zijn."

Tegen De Telegraaf vervolgt hij: "Ik maak mezelf, mijn familie en misschien zelfs een stukje van Nederland trots. Daar doe je het voor. Ik ben van plan om dat nog heel vaak te gaan doen."

Vader Patrick, die uitkwam voor onder meer Ajax en FC Barcelona, speelde in 2004 tegen Ierland zijn 79e en laatste interland.

Warmlopen

AZ-middenvelder Til (20), die tegen Portugal in het veld kwam voor rechtsback Kenny Tete, kan zijn debuut in het shirt van het Nederlands elftal eveneens nauwelijks geloven.

"Dit is toch wel een van de mooiste dagen van mijn leven", zegt hij. "Aanvankelijk hoop je deze dagen ook echt je debuut te maken, maar toen het bij rust 3-0 stond, begon ik er wel op te rekenen."

Til had graag gezien dat de pass van Kluivert in de slotfase was aangekomen, maar het uitblijven van de kans maakt hem weinig uit. "Deze avond kon al bijna niet mooier. Ik genoot al van het warmlopen, want ik kreeg het gevoel dat de bondscoach dit mij wel gunde bij een voorsprong van 3-0."

Oranje versloeg Europees kampioen Portugal door doelpunten van Memphis, Ryan Babel en Virgil van Dijk. De volgende oefenduels staan in mei en juni op het programma tegen Slowakije en Italië.