Teleurgestelde Verbeek zag 'pijnlijk' ontslag bij FC Twente aankomen

De oud-trainer van onder meer sc Heerenveen, Feyenoord en AZ was nog geen halfjaar in dienst, maar slaagde er de voorbije maanden niet in resultaten te boeken met de huidige nummer laatst van de Eredivisie.

"Het ontslag voelt anders dan bijvoorbeeld destijds bij AZ, waarbij ik werd overvallen door het nieuws. Nu was het een samenloop van omstandigheden die je aan zag komen", zegt Verbeek tegen het AD.

"Maandagmiddag helemaal, want toen kreeg ik na de training de vraag of ik even langs wilde komen bij de directie. Nou, dan weet je het doorgaans wel, haha."

Het doet de 55-jarige Verbeek pijn dat hij zijn werk in de Grolsch Veste niet kan voortzetten. "FC Twente is toch samen met Heerenveen de club die me het meest aan het hart ligt. En als het dan niet gaat zoals je het wilt, dan doet dat pijn. Als je zes wedstrijden achter elkaar verliest, dan weet je dat het spel op de wagen is."

Feyenoord

Begin 2009 werd Verbeek als trainer van Feyenoord ook al na een halfjaar op straat gezet. Wat dat betreft ziet hij gelijkenissen met zijn korte periode bij FC Twente.

"Ik heb het na de slechte seizoenstart niet om kunnen draaien. We verloren nog meer wedstrijden. Zo gaat het in topsport. Het is goed of het is slecht. En als het slecht gaat, gaat de achterban morren. Net als toen bij Feyenoord."

In diverse media werd geopperd dat de spelers van FC Twente geen vertrouwen meer zouden hebben in de trainer, maar Verbeek gelooft niet in die verhalen. "Ach, die verhalen. Er zal vast een speler zijn die niet tevreden is. Maar echt niet driekwart, zoals ik ergens hoorde", zegt hij.

"Ik geloofde er nog in, anders ga ja niet door. Ik zal het vervolg van de competitie nu op televisie volgen. Ik hoop dat ze erin blijven."

Spreekverbod

Eerder deze maand verbood FC Twente Verbeek en Jan van Halst, die nu verder gaat als commercieel directeur, om aan te schuiven bij praatprogramma's vanwege de penibele situatie van de club. Hoewel Verbeek zijn werk als analyticus nu weer kan oppakken, blijft hij voorlopig even weg van zijn televisiewerk.

"Ik zal deze week nog wel veel in het nieuws zijn. Dus ik doe het maar even rustig aan voorlopig", aldus de coach, die na periodes bij AZ, 1. FC Nürnberg en VfL Bochum voor de vierde keer op rij werd ontslagen. "Ik heb daar nu nog niet over nagedacht. Of wat dat voor de toekomst zal inhouden. Ik ga daar de komende tijd over nadenken."

De taken van Verbeek worden tot het eind van het seizoen overgenomen door assistent Marino Pusic. Hekkensluiter FC Twente gaat zondag in de 29e speelronde van de Eredivisie om 12.30 uur op bezoek bij VVV-Venlo.

