Santos looft Oranje en beseft dat Portugal veel werk te doen heeft

"We moeten de credits aan Nederland geven. Ze verdedigden heel goed, kwamen er goed uit in de tegenaanval en scoorden drie keer uit vier kansen", zegt Santos over het oefenduel dat in Genève werd gespeeld.

"In de eerste tien minuten hadden we veel balbezit en lieten we de bal goed rondgaan. Na het tegendoelpunt werd dat moeilijker. Nederland benutte de ruimte aan de zijkanten goed en wij kenden veel problemen. We speelden gewoon niet goed en konden niets terugdoen."

De Portugees (63) steekt de hand in eigen boezem. "Ik had het beter moeten doen, ik ben verantwoordelijk. Ik ben degene die keuzes heeft gemaakt, de tegenstander heeft geobserveer en de tactiek heeft bepaald."

Bulgarije

Hoewel het Santos steekt dat Portugal al regerend Europees kampioen met ruime cijfers onderuit ging, maakt hij zich geen zorgen richting het WK van komende zomer.

"Twee jaar geleden verloren we van Bulgarije in aanloop naar het EK, maar pakten we de Europese titel", herinnert de voormalig coach van onder meer FC Porto, Sporting Lissabon en Benfica.

"Maar er is veel werk te doen. Ik moet kijken naar wat werkt en wat niet. We moeten zorgen dat we weer de ploeg zijn die we waren op het EK en tijdens de WK-kwalifictie; een ploeg die goed verdedigt en op het juiste moment toeslaat."

Rode kaart

Wat dat betreft put Santos hoop uit de tweede helft tegen Oranje. Portugal scoorde niet en eindigde zelfs met een man minder door een rode kaart voor João Cancelo, maar het spel stemde de bondscoach tevreden.

"In de rust hebben we met elkaar gesproken en in de tweede helft waren we in ieder opzicht een ander team. We gaven geen ruimtes meer weg, behalve aan het eind van de wedstrijd", analyseert hij. "Met een man minder hadden we het moeilijker, maar we bleven aanvallen en hadden drie of vier kansen. We hadden een paar doelpunten verdiend."

Portugal oefent in aanloop naar het WK van komende zomer nog tegen Tunesië, België en Algerije. De ploeg van Santos speelt op 15 juni het eerste groepsduel op het WK tegen Spanje en treedt in de poulefase ook nog aan tegen Marokko en Iran.