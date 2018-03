Tevreden Van Dijk vindt dat Oranje zich goed heeft hersteld van nederlaag

"Het waren drie klassegoals", zei Van Dijk na afloop bij Veronica. Hij maakte vlak voor rust één van die treffers door raak te schieten nadat Matthijs de Ligt de bal terugkopte na een vrije trap.

"Ik ben blij met mijn eerste interlanddoelpunt. Ik had er al eentje gescoord, maar die telde helaas niet", aldus de nieuwe aanvoerder van het Nederlands elftal.

Afgelopen vrijdag ging Oranje in de eerste wedstrijd onder bondscoach Ronald Koeman nog met 0-1 onderuit tegen Engeland. Tegen Portugal kwam Nederland al bij rust met 0-3 voor.

"We wisten dat we ons moesten herstellen van de afgelopen wedstrijd. Dat moesten we vandaag laten zien en dat hebben we gedaan", analyseerde Van Dijk.

Overtalsituatie

"In de eerste helft hebben we dat bij vlagen gedaan en maakten we drie goede goals", vervolgde hij. "In de tweede helft werd het lastiger voor ons."

Na een uur spelen moest Portugal met tien man verder door een tweede gele kaart voor João Cancelo. Van Dijk vindt dat Oranje die overtalsituatie beter had moeten uitspelen. "Dat moeten we met dit jonge team nog leren. Maar 3-0 winnen van Portugal is natuurlijk fantastisch."

Volgens de speler van Liverpool zit het met de onderlinge verstandhouding in de nieuwe selectie van het Nederlands elftal wel goed. "De sfeer is geweldig. Dat betaalt zich nu uit op het veld", besloot hij.