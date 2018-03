Koeman ziet volop perspectief na knappe zege 'gedisciplineerd' Oranje

Oranje was met name in de eerste helft fel en dat leidde tot treffers van Memphis Depay, Ryan Babel en Virgil van Dijk. Na rust stond Oranje meer onder druk, maar hield de ploeg stand, mede dankzij doelman Jasper Cillessen.

"Ik ben vooral blij met hoe we voor rust hebben gespeeld", zei Koeman tegen Veronica. "We hebben gedisciplineerd gespeeld, zo hebben we ook getraind. Het is fijn dat het ook zo wordt uitgevoerd."

Ook Koeman had niet durven dromen dat Oranje de Europees kampioen met 0-3 zou kloppen. "De uitslag verbaast me wel, dat verwacht je niet. Na rust heeft Portugal ook een tandje bijgeschakeld. Ze verliezen niet graag, dat zag je wel aan de overtredingen en kaarten die ze kregen."

Middenveld

Koeman was zeer tevreden over het middenveld van Oranje, dat uit Davy Pröpper, Donny van de Beek en Georginio Wijnaldum bestond. "Zij stonden goed en daardoor vonden we constant de vrije man. Pröpper was zo balvast. Ik wist dat hij dit kan."

Of Oranje ook verder gaat met het systeem dat tegen Portugal werd gehanteerd - met vijf verdedigers, drie middenvelders en twee spitsen - wilde Koeman nog niet kwijt. "We gaan nu analyseren en kijken waar het goed ging en waar minder", zei de bondscoach. "Als we gedisciplineerd spelen, kunnen we goed zijn. We hebben hier wel een fundament gelegd."

Voor de zomer wachten nog Slowakije en Italië als tegenstanders. "Met deze prestatie kunnen we verder. Maar het is niet zo dat we de spelers die vrijdag meededen en nu niet al hebben afgeschreven. Depay was tegen Portugal veel beter dan tegen Engeland. Het is niet meer van deze tijd om te wandelen. En dat heeft hij nu laten zien."