Energiek Oranje boekt in oefenduel met Portugal eerste zege onder Koeman

Alle treffers vielen voor de pauze. Memphis Depay, Ryan Babel en de nieuwe aanvoerder Virgil van Dijk zorgden voor die doelpunten en bezorgden Koeman zo zijn eerste zege als bondscoach. Bovendien is het de eerste winst op Portugal sinds oktober 1991.

Koeman had liefst zeven andere spelers het veld in gestuurd dan tegen Engeland (0-1 verlies). Van de oude basis bleven alleen Van Dijk, Matthijs de Ligt, Georginio Wijnaldum en Memphis over. Ook tactisch zag Oranje er iets anders uit, want nu stonden er drie middenvelders en twee spitsen op het veld, waar dat tegen Engeland nog andersom was.

Op persoonlijk vlak mochten Guus Til en Justin Kluivert terugkijken op een fijne avond. De middenvelder van AZ en aanvaller van Ajax mochten een kwartier voor tijd invallen en maakten zo hun debuut in Oranje.

Bij Portugal was sterspeler Cristiano Ronaldo gewoon van de partij. Bondscoach Fernando Santos had ook een beroep gedaan op ervaren krachten als Ricardo Quaresma, José Fonte en Adrien Silva.

Energieker

Met alle wijzigingen maakte Oranje in het Stade de Genève een veel betere indruk dan tegen Engeland. De equipe van Koeman speelde met name in de eerste helft beweeglijk en energiek en creëerde de ene kans na de andere.

Het eerste schot op doel van Oranje was ook meteen raak. Memphis passeerde doelman Anthony Lopes op aangeven van basisdebutant Donny van de Beek. De Ajacied tikte de bal in één keer door, nadat rechtsback Kenny Tete die goed had breedgelegd.

Hoewel Portugal daarna de ploeg was met het meeste balbezit, was Oranje de gevaarlijkste ploeg. Een schot van Georginio Wijnaldum ging maar net over.

Misbaar

Aan de overkant viel Cristiano Ronaldo vooral op door het vele misbaar dat hij maakte. De sterspeler van Real Madrid wilde bijvoorbeeld na een halfuur een strafschop, maar bleek toch echt zichzelf ten val te hebben gebracht.

Twee minuten later verdubbelde Babel de voorsprong en weer stond Van de Beek aan de basis van die treffer. De middenvelder bediende de mee opgekomen De Ligt, die de bal snoeihard voortrok. Babel hoefde alleen nog maar zijn hoofd tegen de bal te zetten.

Daarmee was het nog niet voorbij, want op slag van rust kwam Oranje zelfs op 0-3. Nadat Memphis vlak daarvoor een kopkans had gemist, was Van Dijk wel trefzeker. Nu werd de bal na een vrije trap goed teruggekopt door De Ligt en schoot de nieuwe aanvoerder van Oranje de bal hard en zuiver achter Lopes.

Cillessen

Portugal kwam na rust sterk uit de kleedkamer. Cillessen moest twee keer achter elkaar handelend optreden na pogingen van Ronaldo (kopbal uit buitenspelpositie) en Quaresma, die de doelman met buitenkant rechts probeerde te passeren.

De Portugese dadendrang kreeg na een uur spelen een flinke knauw. Rechtsback João Cancelo ontving na een overtreding zijn tweede gele kaart, waardoor Portugal met tien man verder moest. Kort daarna ging Ronaldo naar de kant, maar niet voordat hij werd lastiggevallen door enkele veldbestormers die een selfie met hem wilden maken.

Ook met een man minder bleven de Portugezen op een eretreffer jagen, maar die bleef mede door goed keeperswerk van Cillessen uit. In de slotfase gunde Koeman de jongelingen Til en Kluivert nog hun debuut.