Van Halst noemt ontslag Verbeek bij Twente 'moeilijke' beslissing

"We hebben maar één doel de komende periode. Dat is handhaving", vertelt Van Halst op de website van FC Twente. "Dat betekent allereerst wegkomen bij de onderste plek. We zien dat de ommekeer uitblijft. Daarover is kritisch en stevig gesproken met elkaar met als insteek om hier samen uit te komen."

Verbeek verving eind oktober de ontslagen trainer René Hake, maar wist sindsdien slechts één competitiewedstrijd te winnen. Door de magere resultaten is FC Twente momenteel hekkensluiter in de Eredivisie.

Van Halst, oud-speler van onder meer FC Twente en Ajax, vond het een lastige beslissing om de trainer te ontslaan. "Hoewel we altijd de hoop hebben gehad dat we het tij zouden kunnen keren is er dit weekend veel nieuwe informatie tot ons gekomen, ook via de raad van commissarissen."

"Dat maakte duidelijk dat het draagvlak te broos is geworden en dat kunnen wij helaas niet naast ons neerleggen", vervolgde Van Halst. "Het resultaat op korte termijn is nu heilig en dat betekent dat we afscheid nemen van Gertjan Verbeek. Hoe moeilijk ook, zeker ook op menselijk vlak. Boven alles telt nu het eerste elftal."

Commercieel directeur

Ook de rol van Van Halst bij de club wordt aangepast. De 48-jarige technisch directeur gaat verder als commercieel directeur. Erik Velderman neemt per direct de taak van algemeen directeur op zich, terwijl FC Twente op zoek gaat naar een nieuwe technisch directeur.

"De reden dat Gertjan ook de rol van technisch manager vervulde was zodat Jan zich meer kon gaan toeleggen op commercie. Dat traject gaan we nu versneld in door Jan volledig vrij te maken voor commercie", legt Velderman uit.

FC Twente, dat een punt minder heeft dan nummer zeventien Roda JC, speelt zondag uit tegen VVV-Venlo. Vorige week werd er niet gespeeld in de Eredivisie vanwege interlands.

