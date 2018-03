Trainer Gertjan Verbeek al na half jaar ontslagen bij FC Twente

Verbeek verving eind oktober de ontslagen trainer René Hake, maar wist sindsdien maar één competitiewedstrijd te winnen. Dat was bij NAC Breda (1-2). FC Twente staat momenteel op de laatste plaats in de Eredivisie.

De taken van de 55-jarige Verbeek worden tot het eind van het seizoen overgenomen door assistent Marino Pusic, die ook na het vertrek van Hake kortstondig de leiding over de Tukkers had. Behalve Verbeek zou ook assistent Jan de Jonge weg moeten.

Volgens Tubantia zou er sprake zijn van een slechte werkrelatie met spelers en staf. De krant meldt dat de beslissing is genomen door de raad van commissarissen. Die sprak maandag met de directie, waarna de knoop werd doorgehakt om Verbeek op non-actief te stellen.

De oud-trainer van onder meer sc Heerenveen, AZ en Feyenoord stond maandag nog gewoon op het trainingsveld, waarna hij het slechte nieuws te horen kreeg.

Verbeek gaat bij Twente de boeken in als de slechtst presterende trainer aller tijden. Volgens statistiekenbureau OptaJohan won hij slechts vijf procent van alle duels, veruit het minste van alle trainers voor hem.

Juiste man

Ondanks de slechte resultaten bleef Verbeek lang het vertrouwen houden van technisch directeur Van Halst. Een week geleden zei hij nog Verbeek de juiste man te vinden om de landskampioen van 2010 op het hoogste niveau te houden. "Wij hebben nog steeds het idee dat het uiteindelijk gaat lukken, maar ook die garanties heb je niet."

Op zowel Van Halst als Verbeek was vanuit de achterban al langer kritiek te horen. Zo moest Van Halst ruim een week geleden onder politiebegeleiding vertrekken bij het thuisduel met Willem II (2-2).

Ook waren fans niet te spreken over het feit dat Verbeek en Van Halst ondanks de slechte resultaten geregeld opdoken in praatprogramma's. Daarmee stopten de twee vervolgens ook.

Commercieel directeur

De rol van Van Halst bij de club wordt ook aangepast. De oud-speler gaat verder als commercieel directeur. Erik Velderman neemt per direct de taak van algemeen directeur op zich. FC Twente gaat op zoek naar een nieuwe technisch directeur.

Velderman: "Bij binnenkomst van Gertjan waren de verwachtingen hooggespannen. Helaas is het anders uitgepakt. Dat is voor ons allemaal een teleurstelling. De reden dat Gertjan ook de rol van technisch manager vervulde was dat Jan zich meer kon gaan toeleggen op commercie. Dat traject gaan we nu versneld in."

FC Twente, dat een punt minder heeft dan nummer zeventien Roda JC, speelt zondag uit tegen VVV-Venlo. Vorige week werd er niet gespeeld in de Eredivisie vanwege interlands.

