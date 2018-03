Infantino benadrukt dat organisatie WK 2026 eerlijk wordt toegewezen

Rond de WK-bids voor 2018 (Rusland) en 2022 (Qatar) hing een zweem van controverse en corruptie, maar volgens Infantino behoren zulke processen definitief tot het verleden.

"De regels zijn duidelijk en opgesteld volgens de hoogste normen op het gebied van ethisch gedrag, participatie en inzet voor duurzaamheid en mensenrechten", zegt de Zwitser maandag tegen de BBC.

"Deze stappen zijn nodig om er zeker van te zijn dat we nooit vervallen in de manier waarop het voorheen ging. De FIFA heeft ongelooflijk veel kritiek gehad op de manier waarop onderscheid werd gemaakt in diverse bids. Het is onze plicht om hiervan te leren en geen ruimte te laten voor enige twijfel of subjectiviteit."

De FIFA liet in november vorig jaar in een statement al weten dat de toewijzing van het mondiale eindtoernooi zo transparant mogelijk zal verlopen en dat daarom alle 211 stemmen openbaar worden gemaakt.

13 juni

Bij de stemming op 13 juni in Moskou kiezen de 211 bij de FIFA aangesloten nationale bonden tussen het gezamenlijke bid van de Verenigde Staten, Canada en Mexico en dat van de enige overgebleven concurrent, Marokko.

Een van de onderwerpen waarop de FIFA beide bids voor het WK van 2026 beoordeelt is de manier waarop de potentiële organisatoren voor het eerste WK met 48 deelnemers omgaan met de bescherming van mensenrechten en de arbeidsomstandigheden.

Bij de bouw van de WK-stadions in Qatar kwamen naar verluidt al honderden arbeiders om het leven. Bovendien zouden de bouwvakkers veelal migranten zijn die uitgebuit worden en als slaven worden ingezet.

Afgelopen zomer publiceerde de FIFA een rapport van de Amerikaanse jurist Michael Garcia met daarin bewijzen voor corruptie bij de toewijzing van de WK's van 2018 en 2022.