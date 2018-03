Griekse competitie drie weken na wantoestanden bij topper hervat

Het duel werd op zondag 11 maart gestaakt nadat PAOK-supporters in de slotfase het veld bestormden. Clubvoorzitter Ivan Savvidis droeg op het veld zelfs een pistool bij zich.

De Griekse regering liet daarop weten dat de competitie pas weer zou worden hervat als er "gezamenlijke overeenkomst over een duidelijk raamwerk" zou zijn om zulke incidenten in de toekomst te voorkomen. Maandag werd in een vergadering groen licht gegeven voor de hervatting van de Super League.

De ernstige ongeregeldheden tussen nummer twee PAOK en koploper AEK begonnen drie weken geleden in de 89e minuut bij een 0-0 stand. Scheidsrechter Georgios Kominis had kort daarvoor een doelpunt van Fernando Varela van thuisclub PAOK afgekeurd vanwege buitenspel.

Supporters - maar ook de steenrijke Savvidis, die naast voorzitter eigenaar is van PAOK - stormden daarop het veld op en bedreigden de arbiter en de spelers van AEK.

FIFA

Meer dan twee uur na het stilleggen van de wedstrijd kreeg het incident een opvallende wending toen scheidsrechter Kominis zich volgens diverse media bedacht en meldde dat het doelpunt van PAOK toch telde.

AEK weigerde vervolgens om voor de resterende minuten terug op het veld te komen en diende een aanklacht in bij de UEFA en de FIFA. De FIFA stelde in een eerste reactie dat de Griekse voetbalbond volledig verantwoordelijk is voor het bepalen van eventuele straffen.

Het is vooralsnog onduidelijk wat de sancties zijn van de disciplinaire commissie van de Griekse bond. Ook is nog niet duidelijk wat er met de resterende minuten van de topper in het Toumbastadion gebeurt.

In de Super League zijn voor de meeste clubs nog vijf wedstrijden te gaan. PAOK komt zaterdag bij de hervatting van de competitie direct weer in actie. AEK, dat twee punten voorsprong heeft, speelt een dag later.