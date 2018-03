Duitsland verwacht getergd Brazilië in eerste duel sinds 7-1 zege op WK

De ploeg van bondscoach Joachim Löw vernederde het thuisland destijds in een wedstrijd waarin het halverwege al 5-0 was.

"We moeten voorbereid zijn op de confrontatie met een extreem gemotiveerd Brazilië", beseft verdediger Jerome Boateng maandag op de persconferentie in aanloop naar het oefenduel in het Olympisch Stadion in Berlijn.

"In de wedstrijd van toen ging het allemaal erg snel. We konden het amper geloven. In de rust besloten we gewoon door te gaan. Naderhand was het heel emotioneel om mensen te zien huilen in het stadion."

Collega-verderdiger Matthias Ginter, die vier jaar geleden bij de selectie zat maar niet inviel, verwacht eveneens een bijzonder weerzien met Brazilië "Dit is geen normale wedstrijd. Ook al is het morgen maar vriendschappelijk, het verleden weegt zeker mee", aldus de speler van Borussia Mönchengladbach.

Löw

Bondscoach Löw houdt zich niet bezig met het bizarre WK-duel van vier jaar geleden, maar weet dat het Brazilië van collega Tite wel gebrand is op revanche.

"Die 7-1 speelt een grotere rol voor Brazilië dan voor ons. Het was een topwedstrijd, maar uiteindelijk slechts een stap richting de wereldtitel", aldus de 58-jarige Duitser. "We hebben het er amper over. Natuurlijk wil Brazilië wraak, maar dat is niet mogelijk. Die halve finale kun je niet meer over doen."

Löw stipt bovendien aan dat de situatie anders is dan in 2014. "Brazilië is in de laatste twee of drie jaar veranderd, heeft zichzelf opnieuw uitgevonden en de oude kracht hervonden. Ik ben blij met zo'n tegenstander in deze fase."

Bondscoach Tite van Brazilië zei zondag al dat de afgang van vier jaar geleden hem bezighoudt. "Dit zal altijd blijven rondspoken. Daarom wordt de komende wedstrijd in psychologisch opzicht ook zo belangrijk. De wond ligt nog steeds open, hopelijk kunnen we in Berlijn de pijn wat verzachten. Het zal een emotionele wedstrijd worden."

Spelen

Twee jaar geleden troffen beide landen elkaar al wel een keer met een totaal ander elftal op de Spelen in Rio de Janeiro. Toen won Brazilië - dat met onder anderen Neymar aantrad - na strafschoppen nadat het na 120 minuten 1-1 was.

Doelman Marc-André ter Stegen krijgt dinsdag rust tegen Brazilië. Löw laat Bernd Leno (Bayer Leverkusen) en Kevin Trapp (Paris Saint-Germain) beiden een helft keepen. "Wie in de basis begint, moeten we nog bespreken", aldus de bondscoach. Het meespelen van Sami Khedira is onzeker. Als hij niet meedoet, is Boateng aanvoerder.

Zowel Duitsland als Brazilië bereidt zich voor op het WK van komende zomer. De ploeg van Löw zit op het eindtoernooi in een poule met Mexico, Zweden en Zuid-Korea, terwijl de Brazilianen Zwitserland, Costa Rica en Servië treffen.

Voor de Duitsers is het dinsdag de tweede oefenwedstrijd tegen een topland in korte tijd. Vrijdag eindigde de ontmoeting met Spanje in 1-1. Brazilië won op dezelfde dag met 0-3 van Rusland. Duitsland-Brazilië begint dinsdag om 20.45 uur.