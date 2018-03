Rummenigge: 'Lewandowski blijft honderd procent zeker bij Bayern'

"Ik ga daar graag een weddenschap voor aan", aldus de voorzitter van 'Der Rekordmeister' in het Duitse voetbalblad Kicker.

Lewandowski staat in de belangstelling van Real Madrid. Diverse Spaanse en Duitse media meldden eerder deze maand dat de 29-jarige Poolse spits zelfs al op hoofdlijnen akkoord is met de winnaar van de Champions League over een contract.

Lewandowski ligt echter nog tot medio 2021 vast in München en Bayern wil zijn topschutter onder geen beding kwijt. "Robert is extreem belangrijk voor onze ploeg en misschien wel de beste nummer 9 van Europa", stelt Rummenigge.

Om zijn standpunt nog maar eens te benadrukken, verwees de voormalig topverdediger naar een situatie van tien jaar geleden. Chelsea bood toen 80 miljoen euro plus verdediger José Bosingwa voor Franck Ribéry.

"Een waanzinnig bod, maar toch hebben we het afgewezen. Niemand kan tegen onze wil een speler van ons kopen."

Transfervrij

Lewandowski verruilde in de zomer van 2014 Borussia Dortmund transfervrij voor Bayern München, waarvoor hij sindsdien maar liefst 141 keer scoorde in 178 officiële wedstrijden.

De 91-voudig international wekte eind vorig jaar de nodige verbazing door in een interview met Der Spiegel openlijk zijn vraagtekens te zetten bij het transferbeleid van de club.

"Bayern moet creatief worden als de club topspelers naar München wil blijven halen. Als je mee wilt blijven doen in de top, heb je deze topspelers nodig", zei hij.

"Maar tot nu toe heeft Bayern München nog nooit meer dan 40 miljoen euro uitgegeven aan een speler en dat is in het internationale voetbal al lang meer een gemiddelde prijs dan een topprijs."

Rummenigge was toen op zijn zachtst gezegd niet blij met de opmerkingen van Lewandowski en liet dat in een vraaggesprek met Bild ook duidelijk blijken.

"Robert is bij ons in dienst als voetballer en daar krijgt hij veel geld voor. Ik betreur zijn uitspraken. Iedereen die de trainer, de club of zijn teamgenoten bekritiseert, zal direct problemen krijgen met mij."