Jordi Cruijff teleurgesteld dat Arena nog geen Johan Cruijff Arena heet

In april vorig jaar tekende Ajax in samenwerking met het bestuur van de Arena en de gemeente Amsterdam een intentieverklaring om het stadion te vernoemen naar Cruijff, die op 24 maart 2016 op 68-jarige leeftijd overleed, maar tot dusver bereikten de betrokken partijen nog geen overeenstemming over de precieze uitwerking van het plan.

Jordi Cruijff noemt het uitblijven van een akkoord "teleurstellend". "Ik vind dat hij de Cruijff Arena nu wel verdient", voegt hij daar maandag in zijn wekelijkse column in De Telegraaf aan toe.

"Hopelijk is het een kwestie van tijd dat de gemeente Amsterdam, de Arena en Ajax alsnog de Cruijff Arena presenteren."

Speciale band

Algemeen directeur Edwin van der Sar vertelde afgelopen weekend dat ook Ajax betreurt dat de naamsverandering van het stadion nog niet rond is. Daarnaast zei Carole Thate, woordvoerder van de familie Cruijff, dat de nabestaanden er door alle vertraging misschien wel klaar mee zouden zijn, maar Jordi Cruijff benadrukt maandag dat dat niet het geval is.

"Mijn vader was een Amsterdammer, een echte en een wereldbekende, vergeet dat niet. En hij had een super speciale band met Ajax. Dat lees je ook in zijn boek 'Mijn Verhaal'. Na de dood van zijn vader was de club als een tweede vader voor hem."

De gemeente Amsterdam maakte vorige maand wel bekend dat het Stadionplein, het gebied voor het Olympisch Stadion, het Johan Cruijffplein gaat heten.