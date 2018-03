Oranje hoopt na 27 jaar weer te winnen van ultieme angstgegner Portugal

De laatste zege op Portugal dateert van 16 oktober 1991 toen Oranje – met Ronald Koeman in de basis - dankzij een goal van Richard Witschge het EK-kwalificatieduel in Rotterdam met 1-0 won. Dat is ook de enige overwinning ooit van Nederland op de Portugezen.

Van de twaalf confrontaties werden zeven verloren en vier eindigden in een gelijkspel. Tegen geen enkel land presteerde Oranje zo slecht als tegen Portugal.

Momenteel heeft Oranje al tien wedstrijden op rij niet gewonnen van de Portugezen en als dat maandagavond in het Zwitserse Genève opnieuw niet lukt, betekent dat een negatief record. Alleen tegen West-Duitsland (van 1957 tot 1964) bleef Oranje ook ooit tien wedstrijden zonder winst. Elf wedstrijden op rij niet winnen tegen een land gebeurde nog nooit.

Ronaldo

Bij Koemans debuut als bondscoach vrijdag tegen Engeland (0-1 verlies) viel op dat Oranje vooral aanvallend onmachtig is. Dat kan van Portugal niet gezegd worden, want dat heeft Cristiano Ronaldo in de voorhoede. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar heeft uitstekende cijfers tegen Oranje.

In zijn vier interlands tegen Oranje scoorde Ronaldo vier keer, waaronder een goal op het EK 2004 en twee treffers op het EK 2012. Alleen tegen Zweden, Letland, Andorra en Armenië (vijf keer) was hij vaker trefzeker. Daar komt bij dat Ronaldo ook een zeer hoog moyenne heeft tegen Nederlandse clubs. In vijf wedstrijden (allemaal tegen Ajax) scoorde hij liefst zeven keer.

Nederland tegen Portugal begint maandagavond om 20.30 uur in het Stade de Genève. Het wordt de eerste interland ooit van Oranje met een video-arbiter.