Koeman wil nog weinig zeggen over opstelling tegen Portugal

"Ik ga hier tegenover jullie geen namen noemen. Het lijkt me logisch dat ik dat niet doe", zei hij zondag op zijn persconferentie in het Stade de Genève.

Koeman gaf vrijdag na afloop van de met 0-1 verloren vriendschappelijke confrontatie in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam tegen Engeland al wel te kennen dat hij tegen Portugal voor een andere opstelling kiest.

De opvolger van Dick Advocaat liet destijds echter enkel weten dat Jasper Cillessen Jeroen Zoet onder de lat vervangt.

Zondag bevestigde hij op de vraag waarom Georginio Wijnaldum naast hem zat wel dat de middenvelder in elk geval zijn plek bij de eerste elf behoudt.

"Ik heb geen afspraken gemaakt met de clubs van de spelers, dus als ik zou willen, kan ik met dezelfde elf gaan spelen, maar dat ben ik niet van plan."

Realistisch

Koeman keek dit weekend nog eens de wedstrijd tegen Engeland in zijn geheel terug en vond niet dat het zo slecht was als menigeen deed geloven.

"En dan heb ik het over het tactische gedeelte. We hebben bijna niets weggegeven, maar inderdaad ook niet heel veel gecreëerd."

"We moeten ook met zijn allen realistisch blijven. We zijn duidelijk niet meer de beste van de wereld. Dat is al een tijdje zo. Dan moet je proberen om op een andere manier resultaten te boeken."

Ronaldo

Koeman heeft een hoge pet op van Portugal en dan met name van sterspeler Cristiano Ronaldo, die zijn land vrijdag met twee doelpunten in blessuretijd hoogstpersoonlijk aan een 2-1 zege op Egypte hielp.

"Portugal heeft een sterk team. Ze spelen al jarenlang in een vaste formatie en zijn altijd op een eindtoernooi te bewonderen. Ze hebben in de persoon van Ronaldo bovendien de beschikking over één van de beste spelers ter wereld. Hij en Lionel Messi kunnen altijd vanuit het niets het verschil maken. Hopelijk krijgen wij ooit ook weer zo'n speler."

De Portugese bondscoach Fernando Santos weigerde op zijn persconferentie te zeggen of Ronaldo tegen Oranje zijn 149e interland zal spelen, maar kondigde wel een aantal wijzigingen aan ten opzichte van het treffen met Egypte.

Ronaldo staat volgende week met Real Madrid tegenover Juventus in de kwartfinale van de Champions League, maar volgens Portugese journalisten heeft de aanvaller geen behoefte aan rust. Hij zou tegen Egypte aanvankelijk ook maar een uur spelen. Ronaldo wilde echter niet naar de kant omdat Portugal lang achterstond en trof in blessuretijd dus nog tweemaal doel.

Santos bekende dat hij niet weet wat hij van Oranje moet verwachten, maar van onderschatting zal volgens hem allesbehalve sprake zijn.

"Een paar maanden geleden nog wel, maar nu hebben ze een nieuwe bondscoach en spelen ze met nieuwe spelers in een ander systeem. Maar Nederland heeft altijd een sterke ploeg. Daarom wilden we voor het WK ook graag tegen ze oefenen."