Seedorf: 'Ik kan Deportivo niet laten spelen zoals ik zou willen'

"We hebben intense dagen achter de rug waarin we veel werk hebben verricht en dingen anders hebben gedaan. Ik moet wel toegeven dat ik niet had verwacht dat het zo moeilijk zou worden om een wedstrijd te winnen", zegt Seedorf zondag in een interview met de Spaanse krant Marca.

De voormalig Oranje-international (87 interlands) nam begin februari het stokje over van de ontslagen Cristobal Parralo, maar wist sindsdien nog geen wedstrijd te winnen met Deportivo.

De huidige nummer negentien van de Spaanse Primera Division verloor vier keer en speelde tot dusver drie keer gelijk onder leiding van Seedorf. Deportivo scoorde bovendien pas twee keer in die zeven duels.

"In sommige wedstrijden deden we het goed en verdienden we met minstens één doelpunt verschil te winnen, maar er waren ook duels waarin we dure fouten maakten die ons de kop hebben gekost. Het positieve is wel dat er tekenen van verbetering zichtbaar zijn."

Andere speelstijl

Hoewel Seedorf ziet dat zijn ploeg langzaam verbetering toont, realiseert de oud-middenvelder van onder meer Ajax, Real Madrid en AC Milan dat hij zijn stempel als trainer niet duidelijk kan drukken bij Deportivo.

"Ik kan Deportivo dit seizoen niet laten spelen zoals ik zelf graag zou willen", aldus Seedorf. "Er zijn nu andere aspecten die ik op dit moment aandacht moet geven. Als ik hier sinds de zomer de leiding had gehad, hadden we nu niet tegen degradatie gestreden. Dat is nou eenmaal niet het geval."

Seedorf is ervan overtuigd dat een overwinning zijn ploeg de goede richting op kan helpen. "Geen enkel team heeft tegen ons gedomineerd, maar nu hebben we een zege nodig. Ik ben hier om Deportivo te redden en ik weiger om ook maar aan degradatie te denken."

Deportivo staat momenteel met twintig punten op de negentiende plek, zes meer dan hekkensluiter Malaga en één minder dan nummer achttien Las Palmas. De onderste drie ploegen degraderen rechtstreeks. Levante, dat momenteel de veilige zeventiende plek inneemt, heeft zeven punten meer dan de ploeg van Seedorf.

