Subtopper Telstar speelt in Jupiler League thuis gelijk tegen RKC

Door het gelijkspel geeft nummer vier Telstar wat terrein prijs ten opzichte van de top drie. De achterstand van de equipe van trainer Mike Snoei op nummer drie Fortuna Sittard is zes punten. FC Emmen kan zondag op gelijke hoogte komen, als die ploeg bij Almere City wint.

Telstar, dat aantrad zonder de voor de Verenigde Staten geselecteerde clubtopscorer Andrija Novakovich, was wel de betere ploeg, maar kwam amper tot echt grote kansen. Pas in de slotfase was invaller Floris van der Linden dichtbij een treffer, maar zijn kopbal werd door Etienne Vaessen uit de benedenhoek getikt.

RKC loopt door het punt iets uit op hekkensluiter Jong FC Utrecht. Het verschil tussen beide laagvliegers is twaalf punten.

Koploper Jong Ajax komt zondag nog in actie. De Amsterdamse beloften treffen Jong AZ en vergroten bij een zege de voorsprong op NEC naar drie punten. De Nijmegenaren verspeelden vrijdag twee punten tegen De Graafschap (1-1).

Contractverlenging

Na het duel tussen Telstar en RKC werd bekend dat Snoei ook de komende twee seizoenen de leiding heeft over het eerste elftal van Telstar. De 54-jarige Rotterdammer verlengde zijn contract in Velsen-Zuid tot medio 2020. Technisch directeur Piet Buter tekende ook voor twee jaar bij.

"We gaan nog twee heel mooie maanden tegemoet". zei Snoei, die eerder onder meer Vitesse, Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles onder zijn hoede had. "Iedereen heeft zijn stinkende best gedaan om dit voor elkaar te krijgen. We willen nu de volgende stap gaan zetten."

