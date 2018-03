Debutant Bolados bezorgt Chili oefenzege in en tegen Zweden

Arturo Vidal maakte halverwege de eerste helft met een fraaie volley het openingsdoelpunt, maar via oud-PSV'er Ola Toivonen kwamen de Zweden al binnen enkele minuten op 1-1. Vlak voor tijd zorgde debutant Bolados alsnog voor een Chileense zege.

Bij Zweden stonden met Kristoffer Nordfeldt (sc Heerenveen), Andreas Granqvist (FC Groningen), Marcus Berg (FC Groningen en PSV) en Toivonen liefst vier spelers met een verleden in de Eredivisie op het veld. Oud-PSV'er Oscar Hiljemark viel in.

Bij Chili, dat net als Oranje niet aanwezig is op het komende WK in Rusland, stond naast Vidal onder anderen Alexis Sanchez in de basis. De aanvaller van Manchester United droeg bij afwezigheid van doelman Claudio Bravo de aanvoerdersband.

Zweden komt komende zomer wel uit in Rusland. De Scandinaviërs, die in de play-offs met Italië afrekenden, zitten in de groep bij Zuid-Korea, Mexico en titelverdediger Duitsland. Zuid-Korea verloor eerder op zaterdag met 2-1 van Noord-Ierland.