Maaskant aan de slag als technisch directeur bij Almere City

"Ik ben aangenaam verrast door de ambitie en frisheid van deze club", vertelt Maaskant op de website van Almere City. "Uit de gesprekken met algemeen directeur John Bes is naar voren gekomen dat wij veel raakvlakken hebben."

Almere City is in de Jupiler League terug te vinden in de middenmoot. De Flevolandse club bezet na dertig wedstrijden de twaalfde plek op de ranglijst.

"Deze club is heel innovatief, wat past bij de kernwaarden jong, eigenwijs en ambitieus", aldus Maaskant. "Ik heb ook altijd een innovatieve kijk op voetbal gehad en ik weet hoe het is om met een kleine club te promoveren. Dat sluit goed op elkaar aan."

Go Ahead Eagles was de laatste club waar de 49-jarige coach werkzaam was. Hij werd in maart vorig jaar aangesteld als trainer van de Deventenaren, maar slaagde er niet in om de club voor degradatie uit de Eredivisie te behoeden.

Wisla Krakow

In Nederland was Maaskant eerder trainer van RBC Roosendaal, Willem II, MVV, NAC Breda en FC Groningen. In het buitenland had hij het Poolse Wisla Krakow, het Wit-Russische Dinamo Minsk en het Amerikaanse Columbus Crew onder zijn hoede. Met Wisla Krakow veroverde hij in 2011 de nationale titel.

Bes is verheugd met de komst van Maaskant als nieuwe technisch directeur. "In onze rol als 'challenger' is anders denken en doen een voorwaarde, hetgeen prima aansluit bij de visie van Robert", zegt de algemeen directeur van Almere City.

"Hij staat voor innovatie in het voetbal en heeft eerder laten zien geen enkele moeite te hebben om zijn ideeën uit te dragen", vervolgt Bes. "Daarnaast heeft Robert als trainer alles al meegemaakt, waar onze trainers hun voordeel mee kunnen doen."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Jupiler League