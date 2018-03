Engelse bondscoach Southgate genoot van 'verdiende' zege op Oranje

Engeland verpestte het debuut van de Nederlandse keuzeheer Ronald Koeman door met 0-1 te winnen. Jesse Lingard brak na een uur spelen de ban in Amsterdam.

"Een verdiende overwinning", concludeerde Southgate, die voor de vijfde opeenvolgende wedstrijd zonder tegentreffer bleef met zijn ploeg. "Ik ben heel tevreden over ons spel. De spelers lieten zien tactisch zeer sterk te zijn, maar ook qua individuele prestaties hou ik er een goed gevoel aan over."

Oranje kon voor eigen publiek niet imponeren en werd bij vlagen de wil opgelegd door de Engelsen, tot genoegen van Southgate. "Het allermooiste is dat mijn spelers zich echt leken te vermaken en graag de bal wilden. Dat deed me goed. We zien wat dat betreft een soort omslag in het Engelse voetbal", stelde hij tevreden vast.

"Wij willen graag dat spelers zich vrij voelen in het veld en daar weten ze zich steeds beter raad mee. Het zijn stuk voor stuk intelligente voetballers en daar wil ik ze niet in remmen. Ze geloven in zichzelf en natuurlijk leidt dat weleens tot balverlies, maar ik kan ervan genieten."

Pickford

Met name doelman Jordan Pickford viel in de smaak bij Southgate, die in september 2016 de ontslagen Sam Allardyce opvolgde. "Je kon goed zien dat hij gewend is om de lijnen uit te zetten."

Ook de tactische omzettingen van Koeman ontgingen de Everton-sluitpost niet. "Alle drie de keren vertelde hij zijn teamgenoten hoe ze daarop moesten reageren", aldus Southgate. "Hij beschikt over alle capaciteiten die een echte leider nodig heeft."

Schande

Toch hield Southgate een zure nasmaak over aan het bezoek aan Nederland. De oud-international had geen goed woord over voor de meegereisde Engelse fans, die voor onrust in de Amsterdamse binnenstad zorgden en ook het Wilhelmus verstoorden in de Arena.

"Onacceptabel", oordeelde Southgate. "Dat wil ik nooit meer horen. Onze spelers hebben hun land met trots en op een stijlvolle manier vertegenwoordigd, het is een schande als dat zo tenietgedaan wordt."

Aanstaande dinsdag staat de volgende test richting het WK van komende zomer op het programma voor Engeland. Wembley is dan het decor voor een oefeninterland tegen een andere grootmacht die er niet bij is in Rusland: Italië.