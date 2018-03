Teleurgestelde Dost had meer van zichzelf verwacht tegen Engeland

"Ik nam me voor deze wedstrijd van alles voor. Ik hoopte dat elke bal voorgeflikkerd zou worden en dat ik ze erin zou knallen, maar misschien is dat te veel gevraagd tegen zo'n sterke tegenstander. Zeker omdat we moeten wennen aan een nieuw systeem."

In dat nieuwe 3-4-3- dan wel 5-2-3-systeem lukte het Oranje amper om Dost in stelling te brengen. "Verdedigend stond het wel aardig, maar aan de bal zag het er allemaal niet even goed uit", beseft Dost, die twee kansjes kreeg in de Arena.

"Mijn probleem was dat ik zo weinig ballen kreeg, dat ik iedere keer iets bijzonders wilde doen als ik hem had. In de tweede helft deed ik bijvoorbeeld een hakje, terwijl ik had moeten aannemen en schieten. En vlak voor rust kreeg ik nog een aardige kopkans, maar ik kon mijn hoofd er niet goed tegenaan zetten. Kop ik naar de grond, is het een goal."

Bijzondere avond

Het frustrerende voor de 28-jarige Dost is dat hij in de Portugese competitie wel aan de lopende band scoort. Sinds zijn transfer naar Portugal in de zomer van 2016 staat de teller op 57 competitiegoals, terwijl zijn laatste en enige treffer in Oranje dateert van november 2015.

"Wat het verschil is? Bij Sporting trainen we elke dag met elkaar en jank ik elke bal erin. Dat verwacht men hier ook, maar dat lukt niet zomaar. Ik ben gebrand om het te laten zien in Oranje, dat ben ik altijd. Hopelijk komt dat er maandag tegen Portugal wel uit. Ik had tegen Engeland meer van mezelf verwacht."

Het is maandag in het Zwitserse Genève een aparte wedstrijd voor Dost, omdat hij tegenover een aantal teamgenoten van Sporting zal staan. "Dat wordt een bijzondere avond. Hopelijk krijg ik dan meer kansen en gaat er eentje in. Al moet ik nog horen of ik weer mag starten."

De wedstrijd tussen Portugal en Nederland begint maandag om 20.30 uur in het Stade de Genève.