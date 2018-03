Van der Sar baalt ervan dat Arena nog niet naar Cruijff vernoemd is

In april vorig jaar tekende Ajax in samenwerking met het bestuur van de Arena en de gemeente Amsterdam een intentieverklaring om het stadion naar Cruijff te vernoemen.

Sindsdien hebben de betrokken partijen nog geen overeenstemming weten te bereiken over de precieze uitwerking van het plan, liet waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen in december per brief weten aan de gemeenteraad van Amsterdam.

Ajax betreurt die situatie, schrijft Van der Sar zaterdag in zijn column in De Telegraaf. "Het is exact twee jaar geleden dat Cruijff ons ontviel. De allergrootste speler die we ooit bij Ajax hebben gehad. Zo groot, dat we kort daarna vonden dat een permanent eerbetoon moest worden gerealiseerd."

Complexe situatie

Het idee van Ajax was aanvankelijk om het nieuwe trainingscomplex de naam van de clubicoon te geven. "De familie Cruijff liet ongeveer een halfjaar na zijn overlijden weten open te staan voor het wijzigen van de naam van de Arena, wat tot dan toe niet bekend was."

"Daardoor kwam ons oorspronkelijke plan met de naamgeving van de 'nieuwe Toekomst' op de plank te liggen en daar ligt het nog steeds. Wij vermoedden toen al dat het vernoemen van de Arena een complexe situatie zou worden, omdat diverse partijen er iets over te zeggen hebben."

Elf maanden geleden, precies zeventig jaar na de geboortedag van de voetballegende, tekenden Ajax, de Arena en Amsterdam alsnog een intentieovereenkomst waarin werd opgenomen dat het stadion de Johan Cruijff Arena zou gaan heten.

Daar bleef het tot dusver bij, tot grote spijt van Van der Sar. "Ik geef hiermee aan het te betreuren dat wij als Ajax Johan nog geen permanent eerbetoon hebben kunnen geven, behalve dat hij voor altijd onze enige nummer 14 is."

Johan Cruijffplein

De nabestaanden van Cruijff gaven eind vorig jaar ook al aan het "heel jammer" dat te vinden dat de voorgenomen naamswijziging uitblijft. "De Arena, Ajax en de gemeente Amsterdam schijnen er zakelijk niet uit te komen, alleen weten we daar het fijne niet van. Dat willen we ook niet weten", aldus zoon Jordi Cruijff.

De gemeente Amsterdam maakte een maand geleden wel bekend dat het Stadionplein, het gebied rond het Olympisch Stadion, het Johan Cruijffplein gaat heten.