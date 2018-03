Van Marwijk stelt vast dat Australië nog lang niet klaar is voor WK

"Het werd vandaag wel duidelijk dat we er nog lang niet klaar voor zijn en dat we tijd nodig hebben om ons als team verder te ontwikkelen", stelde Van Marwijk na de nederlaag vast voor de camera van het Australische FOX Sports.

De WK-ganger was nog wel vroeg op voorsprong gekomen, maar mede dankzij een hattrick van Ola Kamara kon het Noorse publiek in Oslo na negentig minuten juichen en liep het debuut van Van Marwijk uit op een deceptie.

"Een eerste wedstrijd is altijd lastig, daar hebben we vooraf ook over gesproken", aldus Van Marwijk. "We moeten elkaar nog leren kennen, ook qua manier van spelen. Maar we zijn ons nog aan het voorbereiden, we zitten pas in het begin van onze voorbereiding."

Volgens Van Marwijk speelden individuele fouten een grote rol in het Ullevaal Stadion. "Dat is zonde, want dat heeft niets te maken met hoe je wilt spelen. Maar qua spel moeten we ook nog groeien", benadrukte hij.

Desondanks zag de oud-bondscoach van Oranje ook wel wat lichtpuntjes. "Iedereen is op en top gemotiveerd en wil beter worden, dus dat is positief. Ik hou er alleen niet van om te verliezen en 4-1 is gewoon een te grote uitslag."

Colombia

Aanstaande dinsdag staat de volgende test op het programma voor de 'Socceroos'. Colombia is dan tegenstander voor de formatie van Van Marwijk'. Die oefeninterland wordt gespeeld op Craven Cottage, de thuishaven van het Londense Fulham.

Als het aan de Nederlandse keuzeheer had gelegen, zou die wedstrijd niet gespeeld worden. "Iedereen weet hoe ik daarover denk, maar het is zoals het is en daar kunnen we nu niets meer aan veranderen. We gaan ons nu dus vol op Colombia richten."

Feyenoord-doelman Brad Jones maakt ook deel uit van de selectie van Australië, maar bleef vrijdag de hele wedstrijd op de bank zitten. Hij moest Mathew Ryan, die tegenwoordig onder de lat staat bij Brighton & Hove Albion, voor zich dulden.

WK

Australië is op het WK van komende zomer in Rusland ingedeeld in groep C met Frankrijk, Denemarken en Peru. Bij de vorige twee edities was de groepsfase het eindstation, maar in 2006 werden de achtste finales bereikt onder leiding van Guus Hiddink.

Van Marwijk werd eind januari gepresenteerd als opvolger van de opgestapte Ange Postecoglou. Na het WK maakt hij plaats voor Graham Arnold, de oud-spits van Roda JC en NAC.