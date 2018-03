Debutant Hateboer: 'Sneijder, Robben of Hateboer is groot verschil'

"Ik denk dat het voor de neutrale toeschouwer niet leuk was om naar te kijken. En misschien wel voor niemand", aldus Hateboer, die de negentig minuten volmaakte in de Arena. "Maar dat is te verklaren. We staan hier deels met een nieuw team en in een nieuw systeem, dat heeft tijd nodig."

De 24-jarige verdediger van Atalanta Bergamo moest in het 3-4-3-systeem van de nieuwe bondscoach Ronald Koeman bijna de gehele rechterkant bestrijken.

"Ik denk dat het verdedigend goed ging en dat is ook het positieve punt van de avond. Maar als we eenmaal de bal hadden, leverden we die zo weer in en dan was het rennen. Dat kostte veel energie."

"Of dat een gebrek aan kwaliteit is? Voor een deel misschien wel, al is het ook wennen aan het systeem. Maar we zitten niet meer in een situatie dat we elf dragende spelers in de top van Europa hebben. Robben, Sneijder of Hateboer is een groot verschil. Daarom spelen we nu anders."

Slordig

Toch kijkt Hateboer, die anderhalf jaar geleden FC Groningen verliet voor een avontuur in de Serie A, trots terug op zijn debuut in Oranje.

"Over een paar jaar vertel ik in welke wedstrijd ik debuteerde en dan weet niemand meer hoe die wedstrijd verliep. Bovendien heb ik meteen de negentig minuten volgemaakt."

Hateboer wist al lange tijd dat hij zou starten. "Op de dag dat ik binnenkwam bij Oranje heb ik met de bondscoach gezeten. Dit is het plan en zo zie ik jou daarin, zei hij. Dat was wel lekker, En verdedigend ging het dus ook wel aardig. Maar aan de bal waren we veel te slordig."

Mogelijk speelt Hateboer maandag al zijn tweede interland. Oranje oefent dan in het Zwitserse Genève tegen Portugal en die wedstrijd begint om 20.30 uur.