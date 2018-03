Koeman ziet genoeg verbeterpunten na nederlaag in debuutwedstrijd

"We hadden moeite om iets te creëren, zeker omdat we wat minder 'vast' aan de bal waren dan Engeland'', zei hij voor de camera van Veronica.

"Maar goed, ik ben niet verrast. Het was wel heel gek geweest als we nu ineens Engeland van de mat hadden gespeeld."

Koeman was wel zeer te spreken over wat zijn ploeg in verdedigend opzicht liet zien, zeker gezien het feit dat er voor het eerst in een 3-4-3 formatie werd gespeeld.

"De organisatie achterin was goed, Engeland heeft ook niet veel gecreëerd. De achterste drie stonden goed en Hans Hateboer was ook meer dan voldoende. Matthijs de Ligt vond ik eigenlijk de beste man op het veld."

"We zullen maandag tegen Portugal niet met dezelfde elf starten, maar ik zie geen aanleiding om van systeem te veranderen. We moeten wel kijken hoe we het met name aanvallend gaan neerzetten."

Debuut

Het was voor Koeman zijn debuutwedstrijd als keuzeheer van Oranje en hoewel hij die graag had opgeluisterd met een zege, wilde hij niet te lang treuren.

"Het zou wel heel snel zijn als we nu al mistroostig worden. Natuurlijk, het is nooit leuk om te verliezen, maar aan de andere kant besef ik ook wie we tegenover ons hadden staan. Dat waren allemaal topspelers uit een competitie. Dat verschil zag je wel bij een aantal momenten."