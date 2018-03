Van Dijk vindt nederlaag Nederlands elftal tegen Engeland geen ramp

"Aan de bal was het pover. We hadden in dat opzicht veel meer moeten brengen. Daar moeten we de komende tijd hard aan werken", aldus de aanvoerder voor de camera van Veronica.

Oranje slaagde er amper in een serieuze kans te creëren. De ploeg van de nieuwe bondscoach Ronald Koeman wist alleen gevaar te stichtten met wat afstandsschoten.

"Of dat mij verrast? Je moet niet vergeten dat we tegen Engeland speelden. Zij hadden ontzettend veel kwaliteit op het veld staan. Wij moeten gewoon naar onszelf kijken en de dingen die niet goed gingen zo snel mogelijk verbeteren", zei de verdediger van Liverpool.

Vervelend

"Het positieve was dat we het achterin redelijk compact en gesloten hielden. Dan is het extra vervelend dat we op zo'n manier die tegengoal om onze oren kregen."

Toch vindt Van Dijk het onzinnig als er gelijk na de eerste wedstrijd van Koeman als eindverantwoordelijke gelijk alweer wordt getwijfeld aan de kwaliteiten van Nederland.

"Als je naar het krachtsverschil tussen ons en Engeland kijkt, is het geen ramp dat we hebben verloren. Natuurlijk wilden we graag winnen en baal ik hier als een stekker van."