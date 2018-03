Nederlands elftal bij debuut Koeman onderuit tegen Engeland

Halverwege was het nog 0-0, waarna Jesse Lingard in de 59e minuut namens de Engelsen voor de enige goal van de wedstrijd tekende.

Voor Hans Hateboer en Wout Weghorst werd het nog wel een bijzondere avond, want de verdediger van Atalanta Bergamo en de spits van AZ maakten hun eerste minuten in Oranje. De andere debutanten in de selectie – Justin Kluivert, Marco Bizot en Guus Til - bleven negentig minuten op de bank.

Door de nederlaag van Oranje blijft Frank Rijkaard in 1998 tegen Peru (2-0) de laatste bondscoach die debuteerde met een zege. Komende maandag wacht Koeman en zijn ploeg al de volgende wedstrijd. In het Zwitserse Genève is Europees kampioen Portugal de tegenstander.

Sliding

Tegen de verwachting in koos Koeman tegen Engeland voor drie spitsen – Bas Dost kreeg het vertrouwen in de punt – en maar twee echte middenvelders (Kevin Strootman en Georginio Wijnaldum), al kregen zij hulp van de opkomende backs Patrick van Aanholt en Hateboer.

Op doel verkoos Koeman Jeroen Zoet boven Jasper Cillessen, die onder Dick Advocaat nog een basisplaats had in Oranje. Het duurde tot de zevende minuut alvorens Zoet in actie moest komen. Een schotje van Alex Oxlade-Chamberlain kon de PSV-keeper niet verontrusten. Aan de andere kant kwam Oranje lange tijd niet verder dan een afstandsschot van Matthijs de Ligt, dat een makkelijke prooi was voor de Engelse doelman Jordan Pickford.

Zonder grote kansen kabbelde de eerste helft voort in de Arena, die voor het eerst sinds maart 2015 (Nederland-Spanje) weer eens uitverkocht was voor een wedstrijd van Oranje. Quincy Promes had de bal kunnen inschieten, maar nam niet goed aan en een kopbal van de Engelse captain Jordan Henderson miste doel.

Pas in de slotfase van de eerste helft kwam het duel een beetje los. De uitkomende Zoet greep goed in met een sliding en voorkwam zo dat Raheem Sterling vrije doortocht had. Ook Memphis Depay liet zich gelden. De buitenspeler van Olympique Lyon schoot recht in de handen van Pickford en leverde een uitstekende corner af richting Dost. De spits van Sporting Lissabon timede alleen niet goed.

Kop

Koeman wisselde halverwege niet, maar omdat Promes terugzakte naar het middenveld ging Oranje wel anders spelen in de tweede helft. Het gewenste effect had dat niet, want het was Engeland dat na 59 minuten op voorsprong kwam. Een voorzet vanaf links kwam met enig fortuin voor de voeten van Jesse Lingard, die Zoet klopte met een laag schot.

De 1-0 achterstand had tot gevolg dat Oranje even iets opportunistischer op zoek ging naar een goal. Promes schoot via een Engels been over en niet veel later werd een inzet van de aanvaller van Spartak Moskou met de hak verlengd door Dost, maar Pickford liet zich niet verrassen.

Het waren meteen de laatste acties van Promes en Dost, want het tweetal moest plaatsmaken voor Davy Pröpper en Ryan Babel, die met zijn 31 jaar de enige dertiger is in het vernieuwde Oranje. In het restant van de wedstrijd kreeg Oranje nog een paar kansjes, maar Pickford hield redelijk makkelijk stand. De doelman zag een vrije trap van Memphis recht op zich afkomen en Van Aanholt produceerde een afzwaaier.

Ondertussen liep Weghorst warm, waarna hij in de slotfase nog wat minuten kreeg. De spits van AZ werd zo de tweede debutant onder Koeman, die maandag tegen Portugal een nieuwe kans krijgt op een eerste zege met Oranje.