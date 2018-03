Ziyech goud waard voor Marokko, Ronaldo leidt Portugal naar late zege

In Turijn opende Ziyech na een klein halfuur uit een penalty de score voor Marokko tegen Servië. De Ajacied mocht vanaf elf meter aanleggen nadat Nordin Amrabat in het zestienmetergebied werd neergehaald door Nikola Maksimovic.

Acht minuten later tekende Dusan Tadic voor de gelijkmaker. De voormalig FC Twente-aanvaller schoof de bal simpel binnen na voorbereidend werk van Adem Ljajic.

Nog voor rust kwamen de Marokkanen opnieuw op voorsprong. Ditmaal zorgde Ziyech voor een fraaie assist. De middenvelder gaf een prachtige voorzet vanaf de rechterkant waaruit Khalid Boutaïb binnenkopte.

Ziyech speelde evenals Feyenoorder Karim El Ahmadi de hele wedstrijd mee bij Marokko. FC Utrecht-aanvaller Zakaria Labyad en Feyenoorder Sofyan Amrabat moesten zich tevredenstellen met een plek op de bank.

Marokko en Servië zijn beide in voorbereiding op het WK van komende zomer in Rusland. De 'Leeuwen van de Atlas' treffen in groep B Spanje, Portugal en Iran en het Balkanland nemen het in groep E op tegen Brazilië, Zwitserland en Costa Rica.

Ronaldo

Ronaldo eiste een hoofdrol voor zich op bij het oefenduel tussen Portugal en Egypte. De aanvaller van Real Madrid bezorgde zijn land in de extra tijd de winst.

Mohamed Salah bracht de Egyptenaren elf minuten na rust op voorsprong in Zürich. De 'Farao's' leken op weg naar de overwinning, maar in de 93e minuut tekende Ronaldo voor de gelijkmaker en in de 95e minuut maakte hij ook de winnende treffer.

Egypte doet komende zomer voor het eerst sinds 1990 mee aan een WK. Het Noord-Afrikaanse land is in groep A gekoppeld aan gastland Rusland, Uruguay en Saudi-Arabië.

In Düsseldorf leverde het oefenduel tussen Duitsland en Spanje geen winnaar op: 1-1. De bezoekers kwamen al na zes minuten op voorsprong via een treffer van Rodrigo, die van dichtbij het net vond na een steekpass van Andres Iniesta. Tien minuten voor rust zorgde Thomas Müller voor de gelijkmaker met een prachtig afstandsschot.

Duitsland bereidt zich evenals Spanje voor op het WK. De regerend wereldkampioen speelt in groep F tegen Mexico, Zweden en Zuid-Korea.

Colombia

Colombia boekte een knappe 2-3 zege op bezoek bij Frankrijk. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps kwam in de eerste helft met 2-0 voor dankzij doelpunten van Olivier Giroud en Thomas Lemar.

Luis Muriel zorgde na een klein halfuur voor de aansluitingstreffer en Radamel Falcao bracht de Colombianen na ruim een uur langszij. In de slotfase maakte Juan Quintero de comeback van de Zuid-Amerikanen compleet door een strafschop te benutten.

Frankrijk en Colombia komen beide in actie op het WK. 'Les Bleus' nemen het in groep C op tegen Australië, Peru en Denemarken en 'Los Cafeteros' treffen in groep H Polen, Senegal en Japan.

In Manchester was Argentinië in een vriendschappelijke interland met 2-0 te sterk voor Italië. Beide doelpunten vielen pas in het slotkwartier. Ever Banega opende een kwartier voor tijd de score en tien minuten later bepaalde Manuel Lanzini de eindstand. Lionel Messi bleef de hele wedstrijd op de bank bij de Argentijnen.

Argentinië is op het WK in groep D ingedeeld met IJsland, Kroatië, Nigeria. Italië doet voor het eerst sinds 1958 niet mee aan een mondiale eindronde.