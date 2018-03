Koeman kiest tegen Engeland voor Zoet, Dost, Hateboer en Van Aanholt

Zoet krijgt van Koeman de voorkeur boven Jasper Cillessen, die onder Dick Advocaat eerste doelman van Oranje was. Bij zijn club FC Barcelona heeft de 28-jarige Cillessen geen basisplaats, terwijl de een jaar jongere Zoet de onbetwiste nummer één is bij PSV.

Voor Hateboer betekent zijn basisplaats zijn debuut voor Oranje. De 24-jarige Groninger, die in Italië speelt bij Atalanta Bergamo, is de rechtsback in de vijfmansverdediging van Koeman. Van Aanholt, in juni 2016 voor laatst basisspeler van Oranje, begint op links.

Centraal achterin beginnen Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk, die door Koeman is gekozen als de nieuwe aanvoerder. De verdediger van Liverpool is de opvolger van de bij Oranje gestopte Arjen Robben.

Kevin Strootman en Georginio Wijnaldum vormen het middenveld en zullen zij gesteund worden door de opkomende backs. De opstelling houdt daardoor het midden tussen 5-2-3 en 3-4-3.

Voorin kiest Koeman voor Quincy Promes, Bas Dost en Memphis Depay. De 28-jarige Dost, onder Advocaat en Danny Blind nog bankzitter, krijgt daarmee het vertrouwen van Koeman als spits.

Manzano

Bij Engeland ontbreekt de al langer geblesseerde Tottenham Hotspur-spits Harry Kane. Marcus Rashford van Manchester United en Raheem Sterling van Manchester City zijn in de Arena de aanvallers van de ploeg van bondscoach Gareth Southgate.

De 31e confrontatie tussen Nederland en Engeland begint vrijdag om 20.45 uur in de Arena en staat onder leiding van de Spanjaard Jesus Gil Manzano. Als Oranje de Engelsen verslaat is Koeman de eerste bondscoach sinds Frank Rijkaard in 1998 die debuteert met een overwinning.

Maandag speelt Oranje opnieuw een oefenduel. In het Zwitserse Genève is Europees kampioen Portugal de tegenstander.

Opstelling Oranje: Zoet; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, De Ligt, Van Aanholt; Strootman, Wijnaldum; Promes, Dost, Memphis.

Opstelling Engeland: Pickford; Trippier, Walker, Stones, Gomez, Rose; Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lingard; Rashford, Sterling.