Fraser volgend seizoen trainer Sparta Rotterdam

Fraser staat momenteel nog aan het roer bij Vitesse, maar besloot in de winterstop al zijn aflopende contract in het Gelredome niet te verlengen.

De oud-verdediger leidde Vitesse vorig jaar naar de winst van de KNVB-beker. Dat betekende de eerste hoofdprijs in de 125-jarige clubhistorie van de Arnhemmers.

Fraser staat dit seizoen met Vitesse na 28 van de 34 speelrondes op de zesde plaats en maakt dus nog volop kans op een ticket voor de voorrondes van de Europa League.

De zesvoudig Oranje-international begon zijn spelersloopbaan in het seizoen 1984/1985 bij Sparta en kwam in twee jaar tijd tot in totaal twaalf optredens in het eerste elftal.

Advocaat

Fraser volgt vanaf 1 juli Dick Advocaat op als eindverantwoordelijke bij Sparta. Die nam het op zijn beurt in december voor een half jaar over van de ontslagen Alex Pastoor.

Fraser kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging. "Ik ben Sparta altijd blijven volgen en het is een unieke club. Ik kijk er naar uit om na het huidige seizoen bij Sparta aan de slag te gaan. Natuurlijk ligt mijn focus er volledig op om het seizoen bij Vitesse goed af te sluiten."

Technisch manager Henk van Stee van Sparta is in zijn nopjes met het vastleggen van Fraser. "We hebben uiteraard een profielschets gemaakt. Daar zijn een aantal kandidaten uitgekomen en de keuze is gevallen op Henk. Hij heeft de ervaring, heel goed gepresteerd bij andere clubs en ook een verleden bij Sparta."

Sparta moet met een zestiende plaats serieus rekening houden met degradatie naar de Jupiler League. Mocht dat daadwerkelijk gaan gebeuren, dan betekent dat niet dat Fraser toch niet meer komt.

"Henk heeft een contract getekend voor twee seizoenen, ongeacht niveau, maar wij gaan uit van Eredivisie", laat Van Stee weten.

