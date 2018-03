Franse bond verdubbelt straf voor natrappende scheidsrechter Chapron

Chapron werd begin februari voor zes maanden geschorst, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De scheidsrechter ging in beroep en zag daardoor zijn schorsing verzwaard worden naar acht maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk.

De 45-jarige Chapron was in beroep gegaan omdat hij hoopte dit seizoen nog te mogen fluiten. Hij had voor het incident in Nantes al aangekondigd dat hij na deze jaargang wil stoppen als scheidsrechter.

Chapron raakte half januari in opspraak door een incident tijdens de wedstrijd tussen FC Nantes en Paris-Saint Germain (0-1). De arbiter werd in de blessuretijd van het duel per ongeluk in zijn rug gelopen en aangetikt door Diego Carlos.

Chapron struikelde en gaf de Braziliaanse verdediger van Nantes vervolgens, nog voor hij overeind krabbelde, een schop tegen het onderbeen.(Bekijk de beelden)

Chapron, die na de wedstrijd zijn excuses aanbood, bestrafte de verbouwereerde Diego Carlos ook nog eens met een gele kaart. Het was het tweede geel voor Diego Carlos en dus moest de speler van Nantes met rood van het veld.